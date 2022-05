Memphis Depay, jugador del FC Barcelona | @ep





Acaba la temporada del FC Barcelona al Camp Nou. Una temporada que ha estat totalment atípica i decebedora per al que ha de ser els objectius del Barça . La temporada va començar ja sense el millor jugador del món, Leo Messi i intentant trobar el camí per superar l' era Messi . Primer amb Koeman i després amb Xavi Hernandez, el Barça ho va intentar, però no va poder.





Va començar llavors una altra temporada, amb nou entrenador i nous fitxatges -el mercat d'hivern va ser especialment agitat- que va tenir el seu Everest al 0-4 al Bernabéu : semblava que el Barça podria aspirar a guanyar LaLiga , però tot va ser un miratge que avui acaba al Camp Nou amb la visita del Vila-real (22.00 hores).





Els aficionats culers tindran avui ocasió de viure una nit de comiats i d'esperances: comiats als que ja no seguiran al Barça ( Adama, Luuk, Umtiti, Braithwaite, Riqui i Mingueza no estaran a la plantilla de la temporada que ve) i esperances a concebre un Barça molt més competitiu. Dos noms destaquen en el futur immediat del Barça : Pedri i Ansu Fati . El canari està lesionat i no jugarà avui, però el davanter tindrà l?oportunitat de tancar la temporada amb gols i convertit en el gran reclam de la grada.





El Barça espera seduir aquesta nit amb un joc que prometi emocions fortes l?any que ve. Es tracta de començar a establir les bases del Barça de la 2022-23, el primer que tindrà Xavi com a entrenador a temporada completa, amb plena responsabilitat en la construcció de la plantilla -l'entrenador va admetre ahir que ja ha comunicat les primeres baixes a els jugadors afectats- i amb noves exigències.