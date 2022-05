Xumet electrònic per monitoritzar nadons a hospitals | Unsplash







Un equip de la Facultat d'Enginyeria i Ciències de la Computació de la Universitat Estatal de Washington ha desenvolupat un xumet bioelectrònic capaç de monitoritzar l'estat de la sang dels nadons a les Unitats de Ciutats Intensives per a nadons.







Amb aquest dispositiu electrònic i sense fil es poden controlar els electròlits salivals dels nounats, així com detectar-ne els nivells de sodi i potassi en temps real sense recórrer a procediments com d'extracció de sang.





Segons s'indica a la revista universitària Biosensors and Bioelectronics , aquest xumet intel·ligent evitaria mètodes invasius per als nadons i proporcionaria una atenció hospitalària extra a nadons prematurs o amb altres problemes de salut.





A més de la Universitat Estatal de Washington figuren com a coautors d'aquest treball altres investigadors de l' Institut de Tecnologia de Geòrgia, la Universitat Nacional de Pukyong i la Facultat de Medicina de la Universitat de Yonsei, totes dues ubicades a Corea del Sud.





En un avenç difós a través de la pàgina web de la institució nord-americana que ha publicat aquest estudi, el professor i autor del projecte Jong–Hoon Kim ha explicat com podria beneficiar aquest sistema els nadons hospitalitzats.





En primer lloc, ha recordat que l'objectiu principal d'aquest projecte de desenvolupament de xumets bioelectrònics se centra a eliminar tots els cables que habitualment envolten els nadons nadons i prematurs a les NICU .





"Sovint veiem imatges on els nadons estan connectats a un munt de cables per controlar les seves condicions de salut, com ara la freqüència cardíaca la respiratòria, la temperatura corporal i la pressió arterial. Volem desfer-nos d'aquests cables", ha manifestat.





Així mateix, el docent ha indicat que les extraccions de sang no només poden ser potencialment doloroses per als nadons, sinó que s'hi recopila informació aleatòria, ja que es realitzen en trams concrets (al matí ia la nit) i no de manera constant.





Per poder oferir dades detallades sobre l'estat del nadó, aquest xumet bioelectrònic presenta un sistema que s'incorpora a un xumet normal i va prenent mostres de la saliva del nadó a través de canals de microfluids.





D'aquesta manera, sempre que el nadó tingui el xumet posat, es va recopilant informació a través d'aquests canals, per la qual cosa el dispositiu no requereix cap mena de sistema de bombament i funciona de manera autònoma.





A més, aquests canals microfluídics integren una sèrie de sensors selectius que mesuren les concentracions d'ions de sodi i potassi a la saliva dels nadons.





Un cop el dispositiu recopila tota aquesta informació sobre els pacients, la transmet sense fils a un dispositiu electrònic, a través de Bluetooth .





D'aquesta manera, l'equip mèdic que estigui a cura del nounat podrà conèixer en tot moment quin és l'estat de salut dels nadons hospitalitzats, sense extraccions de sang ni altres mètodes invasius.





De moment, l'equip d'investigadors que ha desenvolupat aquest dispositiu intel·ligent està treballant per aconseguir components més assequibles i que es puguin reciclar . Un cop els aconsegueixi, planeja desenvolupar un prototip més gran del xumet bioelectrònic per provar-ho en altres pacients de més edat.