Des de fa molts anys es porta analitzant els beneficis que té el cànnabis als malalts de càncer. Doncs bé, després de fer una avaluació exhaustiva s'ha descobert que per a la majoria dels pacients oncològics, les mesures de dolor van millorar significativament. A més, altres símptomes relacionats amb el càncer també van disminuir, el consum d'analgèsics es va reduir i els efectes secundaris van ser mínims. aquests resultats han estat publicats a la revista ' Frontiers in Pain Research '.





Les principals quasses fonamentals que incapaciten i fan patir els pacients oncològics mentre se sotmeten a les teràpies de tractament són el dolor, la depressió, l'ansietat i l'insomni. Aquestes causes poden provocar un empitjorament del pronòstic del pacient.





"Tradicionalment, el dolor relacionat amb el càncer es tracta principalment amb analgèsics opiacis, però la majoria dels oncòlegs consideren que el tractament amb opiacis és perillós, per la qual cosa calen teràpies alternatives", explica l'autor David Meiri, professor adjunt de l'Institut Tecnològic Technion d'Israel.







"El nostre estudi és el primer que avalua els possibles beneficis del cànnabis medicinal per al dolor relacionat amb el càncer en pacients oncològics, prossegueix; recopilant informació des de l'inici del tractament, i amb seguiments repetits durant un llarg període de temps, per obtenir una anàlisi exhaustiu de la seva eficàcia”.





Després de parlar amb diversos pacients de càncer, que buscaven opcions alternatives per alleujar el dolor i els símptomes, els investigadors van voler comprovar a fons els possibles beneficis del cànnabis medicinal. "Ens trobem amb nombrosos pacients amb càncer que ens van preguntar si el tractament amb cànnabis medicinal pot beneficiar la seva salut, recorda el coautor Gil Bar-Sela, professor associat del Centre Mèdic Ha'Emek d'Afula. La nostra revisió inicial de la investigació existent va revelar que en realitat no se sabia gaire sobre la seva eficàcia, en particular per al tractament del dolor relacionat amb el càncer, i del que es coneixia, la majoria dels resultats no eren concloents”.





Els investigadors van reclutar oncòlegs certificats que poguessin expedir una llicència de cànnabis medicinal als seus pacients amb càncer. Aquests oncòlegs van remetre a l'estudi els pacients interessats i els van informar de les característiques de la malaltia.





"Els pacients van completar qüestionaris anònims abans de començar el tractament, i novament en diversos moments durant els sis mesos següents. Recopilem dades sobre una sèrie de factors, com les mesures del dolor, el consum d'analgèsics, la càrrega dels símptomes del càncer , els problemes sexuals i els efectes secundaris", explica Bar-Sela.





Una anàlisi de les dades va revelar que moltes de les mesures de resultat van millorar, amb menys dolor i símptomes de càncer. També es va reduir l'ús d'opioides i d'altres analgèsics per al dolor. De fet, gairebé la meitat dels pacients estudiats van deixar de prendre tots els medicaments analgèsics després de sis mesos de tractament amb cànnabis medicinal.





"El cànnabis medicinal s'ha suggerit com un possible remei per a la pèrdua de gana, però, la majoria dels pacients d'aquest estudi van continuar perdent pes. Com a una part important se li va diagnosticar un càncer progressiu, cal esperar que el pes disminueixi amb la progressió de la malaltia, comenta Meiri . Curiosament, descobrim que la funció sexual va millorar en la majoria dels homes, però va empitjorar en la majoria de les dones”.





A Meiri li agradaria que futurs estudis aprofundissin en l'eficàcia del cànnabis medicinal en diferents grups de pacients amb càncer.





"Encara que el nostre estudi va ser molt complet i va presentar perspectives addicionals sobre el cànnabis medicinal, el sexe, l'edat i l'ètnia, així com els tipus de càncer i l'estadi del mateix, van fer que la varietat de pacients al nostre estudi fos molt àmplia, subratlla. Per tant, futurs estudis haurien d'investigar el nivell d'eficàcia del cànnabis medicinal en subgrups específics de pacients amb càncer amb característiques més compartides”.