Treballador de magatzem | @ep





Espanya està patint una tendència totalment diferent de la que s'està produint a la resta del món. Es tracta del comerç electrònic. Mentre que a nivell global, aquest sector està registrant una caiguda mitjana del 3% , a Espanya està creixent a un ritme superior al 6% interanual segons les dades que ha ofert Salesforce per al primer trimestre del 2022 .





Aquestes dades que ofereix Salesforce converteixen Espanya en un dels pocs països del món i l'únic país europeu que manté aquest sector a l'alça. Algunes fonts coneixedors de la situació han comentat a The Objective que això que està succeint a Espanya és "la conseqüència natural" del "desenvolupament que havia pendent" en aquest sector concret al país. "Es tracta d'un canvi de tendència que estava pendent i és el resultat de l'impuls digital a què es van veure forçades les empreses espanyoles per la pandèmia".





D'acord amb les dades proporcionades per Salesforce , el fet que aquest sector hagi caigut de manera considerable a la majoria de països del món es deu a "la millora de la crisi sanitària i la consegüent reobertura del comerç físic". Això ha provocat que s'hagi registrat la primera reculada en els nou anys que es fa aquest seguiment.





El vicepresident d' eCommerce de Salesforce Iberia, Enrique Mazón, ha considerat que aquestes dades evidencien l'impacte de la inflació i la inestabilitat geopolítica globalment després de diversos anys de creixement: "Per fer front a això, els retailers han d'eliminar les friccions entre els canals físics i digitals, de manera que puguin atraure i retenir clients fidels”.





Tot i que Espanya es manté a l'alça en aquest sector, continua estant darrere d'altres països en certs paràmetres com la despesa per visita. Sobre això, Espanya se situa en menys de la meitat de la mitjana mundial: 2,36 euros a la resta del planeta davant dels 95 euros al mercat espanyol.





Un altre paràmetre en què Espanya està per sota de la mitjana global, és en la despesa per comanda. 82 dòlars enfront dels 88. A més, la taxa de conversió d' Espanya és de l'1,2%, una de les més baixes de totes les regions analitzades, només darrere d' Itàlia (1%) i Llatinoamèrica (0,9%), mentre que la mitjana mundial ronda el 2%.





Salesforce també ha detectat que a Espanya hi ha hagut un augment de l'ús dels dispositius digitals per part dels consumidors. Davant la caiguda mundial del 2% del trànsit generat per les botigues en línia, el mercat espanyol es va anotar un augment del 14% en l'ús de tota mena d'aparells electrònics: tant mòbils (14%) com ordinadors (9%).





Els informes d'altres companyies especialitzades, com Xchannel , donen xifres similars i corroboren l'auge del comerç electrònic a Espanya, especialment especialment per determinats sectors amb creixements significatius.





La indústria farmacèutica, en primer lloc, registra un augment del volum de negoci del 449%. "Especialment després de la pandèmia, es prefereix comprar productes sense recepta en línia i sense necessitat de desplaçar-nos fins a la farmàcia", sosté Davide Gazzardi, responsable de New Business Italy & Spain de XChannel.





El sector de l'alimentació va ser un altre dels que es van anotar un creixement més gran, del 175%, arribant a triplicar les vendes respecte al 2020. El sector de la moda, un altre dels més puixants, va augmentar en un 47%.