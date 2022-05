Un gràfic en un ordinador portàtil amb bitllets i monedes | @ep





Espanya se situa actualment al lloc 12 per nombre d'unicornis a Europa , molt per darrere del Regne Unit, Alemanya i França , que acumulen 31, 22 i 18 startups, respectivament, amb una valoració per sobre dels 1.000 milions de dòlars (945 milions d'euros).





Credit Suisse ha explicat en un informe recent que aquestes xifres reflecteixen la mida dels seus respectius mercats de capital i economies, amb nivells molt més baixos a altres països del Vell Continent.





L'entitat assenyala al seu informe que en els darrers anys s'ha registrat un fort augment del nombre d'unicorns en els darrers anys: gairebé s'han doblat des del 2014.





"Com ja s'ha vist en altres regions, els unicorns estan redefinint ràpidament l'entorn competitiu a Europa ", ha destacat el banc a l'informe.





El sector que contribueix més al nombre d'unicornis a Europa és el tecnològic, on representen la meitat del total. Aquesta consideració inclou companyies de subsectors com el fintech, intel·ligència artificial, programari i serveis de núvol, entre d'altres.





Les startups de programari, concretament, suposen un gran percentatge del total, amb 14 companyies que conjuntament assolien la valoració de 39.000 milions de dòlars (36.900 milions d'euros) el quatre trimestre del 2021.





Si bé les fintech han estat un driver important a l'hora d'accelerar l'augment d'unicorns, Credit Suisse ha detectat un fort augment de les companyies de productes de consum i serveis, com és el cas del repartiment a domicili o les plataformes de venda de segona mà i mobilitat.





Actualment, la fintech de BNPL ('buy now, pay later') Klarna és la que compta amb una valoració més gran de 45.600 milions de dòlars (43.133 milions d'euros), seguida de Checkout.com, amb 40.000 milions de dòlars (37.800 milions d'euros), i Revolut, amb 33.000 milions de dòlars (31.200 milions d'euros).





"Gairebé una quarta part dels unicorns està relacionada amb la intel·ligència artificial, blockchain o la indústria dels pagaments i són una part fonamental per promoure el creixement de tot l'ecosistema d'unicornis", assenyala l'entitat.





A nivell global, Estats Units és la regió líder per nombre d'unicornis, en acumular més de la meitat, seguit de la Xina i Europa .