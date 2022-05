Inés Arrimadas, presidenta de Ciutadans | @ep







La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha acusat aquest diumenge el PP i el PSOE d'"abandonar els seus principis" que van donar lloc al projecte europeu, i ha erigit Cs com una alternativa política a Espanya.





Així ho ha dit durant la seva intervenció a l'acte 'En defensa de la ciutadania i la democràcia' a Barcelona amb el líder del partit a Catalunya, Carlos Carrizosa, els eurodiputats de Cs Maite Pagazaurtundúa i Luis Garicano i el de Renew Europe, Guy Verhofstadt , exprimer ministre belga.

Per Arrimadas, el partit taronja és "la clau de volta a Espanya, l'equilibri entre aquests dos corrents" i l'únic partit a Espanya netament europeista i liberal.





"Per això, avui, a Espanya, quan el nacionalisme i el populisme ataquen les institucions, veurem els partits del bipartissim ajupir el cap, i només els liberals defenso sense problemes la democràcia espanyola i les institucions de l'Estat", ha afegit.





En aquest sentit, ha considerat que "el nacionalisme i el populisme aprofitaran qualsevol cosa per continuar atacant la justícia, la Prefectura de l'Estat, la separació de poders, el CNI i les institucions".





També ha acusat el PSC de "creure que la identitat és col·lectiva i que hi ha una única manera de ser catalans", i el nou president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, de creure en les identitats territorials i en l'existència de regions de primera i de segona, en les paraules.

Sobre els populars, ha afegit que "el pitjor és que són un partit conservador i, a sobre, van dient que són liberals mentre estan en contra de llibertats individuals bàsiques", com l'eutanàsia, l'avortament o el matrimoni homosexual.





Arrimadas ha considerat que les identitats són individuals i que és impossible "construir un projecte basat en una identitat, perquè sempre es deixarà algú al marge i sempre s'haurà d'excloure algú".





"Que bé ens aniria a Espanya si tinguéssim un Govern que en comptes d'estar plegat al nacionalisme fos dic de contenció contra el nacionalisme", ha dit Arrimadas, que també ha demanat no donar per garantits els drets i les llibertats aconseguits fins ara.

"Si alguna cosa demostren els nacionalismes, els populismes, o la guerra de Putin, és que no podem donar per fet les nostres llibertats ni democràcies liberals, les que més estan sent atacades des de dins", ha afegit.





Davant aquest diagnòstic, ha aplaudit la feina del seu partit i ha recordat que a les eleccions de desembre de 2017 va aconseguir "el que semblava impossible a Catalunya, que és guanyar el nacionalisme a les urnes, en escons i en vots, que mai abans a 40 anys de democràcia s'havia aconseguit”.