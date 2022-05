El Rei Joan Carles I a Sanxenxo | @ep





El Rei Felip VI es retrobarà per primera vegada amb el seu pare, el Rei emèrit, aquest dilluns gairebé dos anys després que Don Joan Carles es veiés forçat a marxar d' Espanya per evitar que algunes de les seves activitats, ja al punt de mira de la justícia, danyessin la Corona i després de gairebé quatre dies a terres gallegues.





Pare i fill no s'han vist en tot aquest temps i només ha transcendit que hagin mantingut una conversa telefònica. Aquesta va tenir lloc fa just una setmana, el 15 de maig, i va venir motivada perquè Don Felipe va viatjar a Abu Dhabi, on té la seva residència Don Juan Carlos , per traslladar els condols per la mort del president dels Emirats Àrabs Units.





Zarzuela va deixar clar que el desplaçament seria breu i amb aquest únic objectiu, descartant així una trobada entre tots dos, però posteriorment va informar que havien parlat per telèfon i havien acordat que es veurien quan Don Juan Carlos viatgés a Espanya, sense confirmar llavors que la visita era tan imminent.





La cita està prevista per aquest dilluns al Palau de la Zarzuela , la que fos la residència oficial de Don Juan Carlos durant tot el seu regnat i també des de molt abans, ja que s'hi va instal·lar el 1962 per exprés desig de Franco , que volia tenir a prop de la seva pròpia residència a El Pardo .





L'antic monarca, que aquests quatre dies no ha fet declaracions més enllà d'algun comentari a les preguntes dels periodistes sobre el seu estat i com estava vivint la tornada, ha reconegut aquest diumenge que el que espera de la jornada de demà és "molts abraçades i veure la família".





Tot i això, el retorn a Zarzuela serà breu, de només unes hores, ja que l'emèrit volarà aquell mateix dia de tornada a Abu Dhabi , on ha establert de moment la seva residència permanent, segons va avançar Zarzuela .





Quant a qui es veuran amb Don Juan Carlos , a més de Don Felipe, també ho farà la Reina Sofia, qui no ha visitat en aquests gairebé dos anys al seu marit a Emirats, com sí que han fet les seves dues filles, Elena i Cristina , i també alguns dels seus néts. Doña Sofía torna precisament aquest diumenge a Madrid després de fer un viatge privat a Miami per participar en els actes pel V Centenari de la volta al món de Magallanes i Elcano organitzada pel Queen Sofia Spanish Institute.





En informar de la seva arribada a Espanya aquest dijous, Zarzuela només va esmentar el Rei , Doña Sofía i va dir que també veuria "altres membres de la seva família", sense citar expressament la Reina Letizia o la infanta Sofia , a qui tampoc ha vist en tot aquest temps.





Des de Casa Real insisteixen a no brindar més detalls sobre el retrobament familiar, que emmarquen a l'àmbit privat del Rei, i per tant no ho han inclòs a la seva agenda pública. A més, a priori, la intenció és no informar-ne, si bé està per veure si finalment transcendeix alguna foto de Joan Carles amb el seu fill o amb la seva dona o de tota la família junta.





A més de la infanta Elena , que el va rebre a peu d'escaleta el dijous a l' aeroport de Vigo, Don Juan Carlos ja va tenir ocasió de veure dissabte el seu nét Pablo Urdangarín , que va jugar un partit d'handbol amb el Barça B a Pontevedra dissabte a la tarda.