Comiat amarg (0-2): Tot i haver tingut un volum més gran de possessió i arribades a l'àrea contrària, el Barça ha caigut derrotat al Camp Nou al partit que ha posat punt i final a la temporada oficial 2021/22. El gol d'Ángel Pedraza, anotat a finals del primer temps i el de Moi Gómez, signat just a l'inici de la represa, juntament amb la falta d'encert als metres finals dels blaugranes, han frenat les aspiracions d'un conjunt culer que , no obstant, ho ha intentat fins al final.





@EP





Un cop acabat aquest últim compromís de lliga, els homes de Xavi Hernández viatjaran a Austràlia per disputar un partit amistós contra un combinat de jugadors de l'A-League en què serà el primer partit del FC Barcelona a terres australianes.





Domini blaugrana, gol groc





Amb ganes dimposar la seva llei. Així s'ha presentat el Barça al Camp Nou en un partit que ha tingut un inici comandat pels blaugranes. Fent de la pressió post pèrdua l'essència del joc col·lectiu culer, els homes de Xavi Hernández han aconseguit encadenar diverses recuperacions en camp contrari que ha permès als barcelonins instal·lar-se a les proximitats de l'àrea gorgueta i relegar al Vila-real un paper de resistent.





En aquest escenari marcat per la sacrificada defensa visitant, els de Xavi han trobat als trets lluny la forma per començar a inquietar l'hermetisme defensiu proposat per la rereguarda d'Unai Emery. Així, Adama Traoré, Ferran Torres i Sergio Busquets han estat a prop de deixar la seva empremta al partit amb tres potents rematades que s'han anat fregant el pal de la porteria defensada per Gerónimo Rulli.





Ara bé, mentre els blaugranes no eren capaços de transformar la seva superioritat col·lectiva en avantatge tangible al marcador, els grocs han anat aprofitant aquesta circumstància per prendre confiança de forma progressiva i intentar assecar el domini culer amb algunes tímides sortides al contraatac controlades en tot moment per un omnipresent Ronald Araújo. Tot i això, en la primera jugada d'aquestes que ha agafat quotes majors, els visitants han tingut tot l'encert que ha faltat als barcelonins per fer fora el teló del primer acte amb un gol d'Ángel Pedraza finalitzant una bona jugada coral (0- 1, min, 41).





No arriba la reacció culer





Amb l'objectiu d'intentar capgirar el marcador, els jugadors culers han tornat al terreny de joc mostrant el caràcter necessari per inclinar el joc cap a la porteria rival . La insistència culer ha estat a punt de transformar-se en un penal provocat per un bon driblatge de Ferran Torres, però el VAR ha acabat assenyalant la infracció fora de l'àrea.





D'aquesta manera, la sort ha tornat a estar de part d'un conjunt groc que ha duplicat distàncies a l'electrònic aprofitant, amb un solvent xut de Moi Gómez, una desafortunada passada enrere d'Adama quan intentava aclarir la pilota lluny de la porteria blaugrana a una jugada que no semblava gaire perillosa (2-0, min. 55).





Tot i aquest advers context, els homes de Xavi Hernández han continuat lluitant contra vent i marea per intentar reduir diferències. Frenkie de Jong ha estat a les portes de reenganxar l'equip al partit amb un gol que ha celebrat momentàniament, però un fora de joc mil·limètric d'Ansu Fati ho ha impedit. Els blaugranes ho han intentat fins al final amb repetides aproximacions, tot i així, res no ha pogut superar un solvent Gernònim Rulli.