Randstad inicia la recerca de 1.000 treballadors per al sector hostaler , en una de les ofertes de treball més grans que serveix d'antecedent per a la propera campanya estival, segons ha informat l'empresa de recursos humans.





D'entre els llocs, els més demandats són cambrers, cambrers de pisos i cuiners, sent Madrid, Barcelona, Alacant, Sevilla, Castelló, Màlaga, València, Canàries i Balears les províncies que més professionals estan buscant, encara que la necessitat és a escala nacional .





L'hostaleria, malgrat ser un dels sectors més colpejats per l'actual crisi del coronavirus, està demostrant resiliència i se situa com un dels sectors amb més ràpida recuperació, assolint nivells similars, i fins i tot superiors, als del 2019, abans de la pandèmia.





En concret, Randstad Research, en la seva valoració mensual de l'atur, va exposar les dades de l'afiliació a la Seguretat Social al mes d'abril, sent el de l'Hostaleria el sector que va experimentar un augment més gran, més de 113.000 afiliats, seguit a gran distància pel de Transport i Emmagatzematge.







La fi de restriccions i el bon temps dinamitzen el sector de l'hostaleria i, per fer front a la demanda, sorgeixen oportunitats d'ocupació, segons l'empresa de recursos humans.





Com que es tracta d'un sector en continu creixement, els requisits que s'exigeixen als treballadors interessats en aquests llocs oferts es resumeixen en compromís amb el lloc, disponibilitat immediata per incorporar-se com més aviat millor, perquè la campanya estival és a prop i certa experiència al sector.





Concretament, el lloc de cuiner requereix, almenys, un any d'experiència als fogons i el de cambrer també, com a mínim, dotze mesos a donar banquets o donar serveis a la carta.





Per poder optar a aquestes més de 1.000 posicions i trobar una oportunitat laboral de cara a la campanya d'estiu que, aquest any, "gràcies al dinamisme i l'eficàcia mostrada pel sector", serà "el millor en termes econòmics", Randstad ha publicat les ofertes a la seva pàgina web a l'enllaç https://www.randstad.es/flexibilidad-horeco/ .