Sabates de taló





La nostra columna i articulacions es poden veure afectades, en portar sabates de taló, així com els nostres peus, que es veuran forçats a mantenir-se en postures poc naturals. Encara que és probable que no passi res si només utilitzes taló en moments puntuals, si es converteixen en part de la teva rutina és possible que apareguin a llarg termini malalties com l'anomenat Neurona de Morton.





El Neuroma de Morton és una neuropatia força molesta que es relaciona directament amb l'ús excessiu de sabates de taló i/o de sabates de punta. L'origen d'aquesta malaltia es troba en una pressió excessiva sobre el nervi dels dits . Aquesta compressió, quan recau especialment en el metatars, provoca que, amb el temps, el nervi que es troba al voltant dels dits del peu augmenti en gruix i s'endureixi.





Segons assegura l' Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana (ICOPCV), el Neuroma de Morton és una de les lesions de peus més desconegudes, si bé els seus símptomes són força clars: si sents un dolor agut (semblant a la sensació que es genera en colpejar-se el colze) en trepitjar, és molt probable que pateixis aquesta malaltia del peu. És un dolor de tipus elèctric, molt característic i desagradable per a qui l'experimenta.





Si vols evitar que això et passi, el millor que pots fer és fugir de qualsevol calçat o postura que provoqui que el pes de tot el teu cos recaigui sobre la zona lateral del peu. En general, la clau per a una bona salut dels teus peus, així com per a una bona postura i protecció de la teva columna i articulacions, és fer servir sempre calçat que respecti la forma natural del peu i que el protegeixi de l'impacte directe contra el terra, especialment de cara a la pràctica esportiva.







Les sabates estretes, de sola molt plana, amb formes antinaturals, teixits poc transpirables... haurien de formar part de la llista d'eleccions prohibides, almenys si les utilitzarem de forma diària per moure'ns d'una banda a l'altra en fer compres, anar a treballar... Amb tot, fer servir una sabata de taló de tant en tant per a un esdeveniment important no hauria de suposar grans problemes de salut.