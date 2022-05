La ministra d'Hisenda/ @EP





La Inspecció és cada vegada més agressiva en l'observació d'operacions vinculades dins d'un grup consolidat fiscal que pot atendre compres entre filials d'una multinacional, però també actes entre una pime i un dels accionistes, com l' ús d'un local o un cotxe adquirit per la societat jurídica i usat per la persona física, cas en què s'hauria de pagar per la utilització, com passaria si no hi hagués vinculació entre les parts.





Des del 2015, Hisenda ha pressionat més les empreses per aquesta via, per impedir que hi hagi actuacions que s'enfoquin a l'eficiència fiscal, eludint impostos . Les inspeccions cada cop posen més el focus en les operacions vinculades, i ja es comencen a veure sancions . Aquestes multes han estat observades en grans grups. Sovint, multinacionals que fan operacions entre filials i matriu, i, segons els valors de compra o rendes que imputin, pagaran més o menys impostos en un i altre país.





De vegades les empreses poden tenir la temptació de desplaçar la tributació per aquesta via a geografies on paguen menys impostos, ja sigui perquè el tipus impositiu és més baix o perquè tenen bases imposables negatives. Per això les empreses estan obligades a tenir la documentació de preus de transferència preparada abans del 25 de juliol de l'exercici següent.





És a dir, tret d'aquestes excepcions, qualsevol empresa pot rebre la sol·licitud de l'Administració per mostrar la documentació dels preus de transferència, cosa que fan les inspeccions d'Hisenda. I no només entre grans empreses, sinó també entre pimes, empreses familiars i societats professionals .





Últimament hi ha hagut un gran augment d'actuacions inspectores que se centren en qüestions de preus de transferència a petites i mitjanes empreses i grups familiars i en tenir menor dimensió i experiència en aquest tema, els grups familiars estan més desprotegits per no tenir polítiques planificades ni assessorament adequat. S'estan donant ara mateix inspeccions incessants a societats professionals , on Hisenda regularitza la situació tributària de la societat i dels seus socis, a efectes de societats i de l'IRPF, respectivament, ajustant al mercat el valor de les contraprestacions acordades pels serveis prestats per el soci a la societat, serveis que aquesta factura als seus clients.





Hisenda ja no retreu l'existència d'una societat interposada entre el soci i el seu client, com un supòsit de simulació, però la realitat és que a efectes pràctics la deixa sense contingut, com si no existís pel que és freqüent que hi hagi inspecció a la cop a la societat i als socis. En societats professionals es qüestiona la substància de la mateixa, i en grups familiars es revisen els salaris a l'alça , encara que de vegades la Inspecció es topa amb límits quan són consellers, ja que aleshores no es considera que siguin operacions vinculades.





Quan el contribuent no aporta la documentació a temps, i normalment es donen dues setmanes de termini des de la petició, ja hi pot haver sancions . Si s'aporta, la Inspecció verifica que hi ha tota la informació requerida al Reglament de l'Impost sobre Societats. En cas que faltin dades o hi hagi incorreccions, ja són infraccions greus que poden ser sancionades.





Després, els inspectors comproven el valor de mercat de les operacions vinculades, la metodologia aplicada, les anàlisis econòmico-comparatives incloses i les bases de dades usades.