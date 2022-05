Els exalcaldes de Barcelona Xavier Trias (CiU) , Jordi Hereu , Joan Clos i Narcís Serra (PSC) han retret a l'actual alcaldessa de la ciutat, Ada Colau (BComú), manca de lideratge i han coincidit amb Clos en dir que el projecte de Colau "no ha suscitat el grau d'unanimitat o de cohesió política que hagués pogut donar una empenta" a la capital catalana.





Així ho han exposat aquest dilluns en un debat conjunt a Catalunya Ràdio, després d'anunciar dijous la seva intenció de presentar-se com a candidata de BComú a les eleccions municipals del 2023, per aspirar al que seria el seu tercer i "últim" mandat.





Ada Colau @ep





" És evident que no ha generat un projecte d'adhesió majoritari ", ha afirmat Hereu , que veu les properes eleccions municipals del 2023 fragmentades i ha alertat que hi pot haver una polarització al voltant de Colau, un fet que veu com un perill.





Per a Trias , l'error de la primera edil ha estat no deixar empremta en la lluita contra la pobresa --ha dit-- i ha afirmat que no coneix ningú que sàpiga liderar la ciutat: "Sempre dóna la imatge teatral que tot el món la persegueix, que li vol el mal... Té una opinió en contra de gent que vol la ciutat i que li sap greu com està la ciutat”.





Clos ha assegurat que la trajectòria de Colau "no quedarà com un gran avenç per a Barcelona" i creu que la seva proposta per a la ciutat és molt particular, però que no sembla que susciti interès, per això considera que Barcelona hauria d'haver aprofitat els últims anys de manera molt diferent.





Per part seva, Serra ha optat per "no criticar" successors del seu càrrec i ha destacat la necessitat de veure Barcelona des de diferents perspectives perquè creu que és molt més que una ciutat i, en aquest sentit, ha exalçat la importància de l'alcaldia , que veu crucial.





Sobre la tornada del Rei emèrit a Espanya, Clos ha titllat la situació de trist i lamentable, Trias ha opinat que s'ha pres el càrrec amb frivolitat, Serra considera que hagués estat millor una visita més discreta, mentre que Hereu ha criticat l'espectacle mediàtic i creu que el comportament del Rei “té el perill d'arrossegar la credibilitat de la institució”.