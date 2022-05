Efectius de diversos cossos de seguretat i emergències van intervenir el matí d’aquest passat diumenge en un espectacular accident d’un turisme. Els fets van tenir lloc poc després de les 7 del matí, quan es va donar avís telefònic a la Policia Local de Blanes, que es va desplaçar ràpidament al lloc del sinistre, situat molt a prop de la prefectura.





Imatges de l'accident @Aj. de Blanes





Els agents van ser els primers en atendre la conductora del turisme, que va donar una volta de campana abans de quedar aturat de costat a la Carretera d’Accés a la Costa Brava –la GI-682-, sota el pont que hi ha al barri de Mas Borinot. Els policies van comprovar que la jove estava desorientada, però aparentment no presentava ferides de consideració.





Mentrestant, ja s’havia iniciat el protocol activant-se la resta de cossos d’emergències. En aquest sentit, a banda de les patrulles de la Policia Local de Blanes, també van intervenir dues unitats de Bombers de la Generalitat i una ambulància del SEM, que es va encarregar de traslladar la conductora a l’Hospital Comarcal de Blanes perquè fos examinada i atesa. Posteriorment, després que la prova d’alcoholèmia que se li va realitzar a la conductora va donar un resultat final de 0.56, la Policia Local de Blanes va instruir les diligències oportunes.









L’operatiu va finalitzar quan faltaven pocs minuts per les 10 del matí. D’altra banda, el cos de seguretat també va comprovar com, a conseqüència de l’impacte del vehicle amb una pilona new jersey de protecció, aquesta va quedar malmesa, sobresortint una vareta metàllica d’uns 15 centímetres que, al poder suposar un perill pels conductors de motocicletes i vianants, s’ha donat avís al Servei Territorial de Conservació de Carreteres perquè gestionin la seva retirada.