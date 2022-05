Gerad Piqué durant el partit d'aquest diumenge/ Signatura: AFP7 / Europa Press - Only For Use In Spain





A l'escrit de 16 folis, el sindicat Manos Limpias ha explicat que emprèn accions legals contra aquestes persones per la presumpta comissió de delictes continuats de corrupció entre particulars, administració deslleial i falsedats documentals.





Manos Limpias ha presentat aquest dilluns davant dels Jutjats de Plaça de Castella, a Madrid, una querella contra el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales; el secretari general de la Federació, Andreu Camps; el jugador del Futbol Club Barcelona Gerard Piqué i dues persones més per presumptes irregularitats en la gestió de la RFEF.







Manos Limpias ha presentat la seva querella després que la setmana passada la Fiscalia Anticorrupció obrís diligències d'investigació per presumptes irregularitats en la gestió de Rubiales al capdavant de la Federació que inclourien el contracte perquè la Supercopa d'Espanya es disputi a l'Aràbia Saudita.





Així mateix, ha repassat les publicacions en què es recull que Rubiales hauria pagat un "viatge de plaer" a Nova York amb diners de la Federació de Futbol. "El viatge s'hauria produït entre el 31 d'octubre i el 4 de novembre del 2018, cinc mesos després d'arribar a la presidència de l'ens federatiu", segons assenyala la querella.







A més, ha destacat les notícies en què es diu que Rubiales hauria rebut ajudes de la RFEF per abonar el lloguer d'un habitatge "de luxe" a Madrid "sense tenir-hi dret", perquè estava censat a la capital espanyola. En concret, es tracta d'una renda de 3.100 euros al mes que havia d'abonar la Federació.





"El pagament de l'habitatge amb diners de la RFEF , que rep fons públics de Loteries i Apostes de l'Estat i del Consell Superior d'Esports fins a 17 milions d'euros a l'any, pot tenir conseqüències penals, ja que la Federació encara permetia al president gaudir d'una ajuda econòmica per a vivenda, era imprescindible que tingués fixat el domicili fora de Madrid", ha precisat el sindicat a l'escrit.