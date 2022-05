Macarena Olona @ep





La Junta Electoral Provincial de Granada no ha trobat cap "obstacle legal" per a la proclamació de la candidatura de Macarena Olona a la Presidència de la Junta d'Andalusia per Vox a les properes eleccions andaluses del 19 de juny i ha rebutjat la sol·licitud de la seva anul·lació realitzada per la coalició Andalusos Llevant-vos.





En el seu acord, la Junta Electoral Provincial exposa que resoldre altrament aquest assumpte "comprometria garanties constitucionals" com el principi de legalitat i de seguretat jurídica, així com suposaria un "fallit" del ja esmentat dret d'accés en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.





La decisió de la Junta Electoral Provincial de Granada, que s'ha reunit aquest dilluns per abordar l'assumpte, es produeix en resposta a la petició d'Andalusos Alçats que s'anul·lés la candidatura d'Olona per "no complir el requisit de veïnatge" a Andalusia i per suposat "empadronament fictici" al municipi granadí de Salobreña.