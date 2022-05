Mercadona va fer compres l'any passat per valor de 4.036 milions d'euros més de 1.900 proveïdors catalans o amb seu a Catalunya, on té relació comercial amb més de 200 proveïdors i més de 1.700 pimes, informa aquest dilluns en un comunicat.





Va comprar 58,5 milions de quilos de fruita a empreses de Lleida i Girona com Catafruit, Nufri, Golden Export, Frifruit, Girona Fruits, Fructícola Empordà, Fruits Sant Miquel, Grup Cooperatiu Fruits de Ponent i Sat Segrià-Garrigues, entre d'altres; i Casa Tarradellas (Gurb, Barcelona), Embotits Monter, Noel i La Selva, entre d'altres, els van servir més de 122 milions de quilos d'embotits.





Supermercat Mercadona @ep





Va comprar 2,8 milions de quilos de peix fresc del litoral català a llotges catalanes; 3,2 milions de quilos de carn de vedella a la Cooperativa d'Ivars (Ivars d'Urgell, Lleida); més de 156.000 quilos de figues d'Eco Figs Fruits i de Vimofigs a Lleida, i 9,5 milions de pastissos i pastissos a Pastisfred a Montblanc (Tarragona).





En higiene, Grup Ubesol-Maverick (Ulldecona, Tarragona) va comercialitzar més de 65 milions d'unitats de gels de bany i xampús; You Cosmetics a Gavà (Barcelona) i Wecolors a Vilassar de Dalt (Barcelona) van produir 32,8 milions d'unitats de productes de cosmètica; i Saplex (Canovelles, Barcelona) va servir més de 65 milions de rotllos de bosses d'escombraries.





Pel que fa a donacions, Mercadona va donar l'any passat més de 5.300 tones d'aliments i productes de primera necessitat a 157 entitats socials i organitzacions benèfiques amb què sol col·laborar.





SOSTENIBILITAT





Mercadona va acabar l'any amb una plantilla de 14.615 persones i amb 251 supermercats, 179 dels quals ja tenen implantat el model de botiga eficient, per optimitzar compres i “reduir fins a un 40% el consum energètic” respecte a la botiga convencional: la cadena va invertir 80,2 milions d'euros a modernitzar la xarxa logística i implantar aquestes botigues eficients.





Durant el 2021 la companyia va reduir la seva petjada de carboni a Catalunya en més de 8.000 tones d'emissions de CO2 respecte a l'any anterior: va reduir emissions directes de supermercats i de la xarxa logística, i indirectes (derivades de la compra i el consum d'energia elèctrica de la seva xarxa de botigues, xarxa logística i oficines).





Com a part d‟aquestes mesures sostenibles, va invertir 80,2 milions d‟euros a Catalunya durant el 2021 a optimitzar la logística dels magatzems d‟Abrera i Sant Sadurní d‟Anoia; a la plataforma de servei online (a la Zona Franca de Barcelona); en reformar 17 supermercats i en obrir-ne 3 amb model eficient (2 són obertures per tancaments).





TRANSPORT





Sobre transport sostenible, s'ha alleugerit el pes total dels vehicles i s'ha aconseguit “carregar una tona més per camió que la mitjana del sector”; s'ha potenciat l'ús de vehicles amb més capacitat per fer menys viatges; s'ha aplicat la logística inversa per evitar viatges buits; i el 99% de la flota s'ajusta a les normes de motor Euro VI C, Euro VI D i Euro VI E.





El 2021 va continuar col·laborant en la iniciativa d'Aecoc 'Lean & Green', que aspira a assolir els objectius de la Cimera del Clima de París, i va acreditar una reducció del 27% en les emissions de CO2 de la seva logística, de manera que obtingut la seva logística. primera estrella Lean & Green.





A 133 supermercats de Catalunya hi ha descàrrega nocturna silenciosa, que utilitza camions de més tonatge en hores vall i redueix la contaminació acústica i atmosfèrica.





Es van instal·lar 11.500 plaques solars a botigues, blocs logístics i ruscos destinats a la venda online, que suposen estalviar 1.446 tones de CO2 a l'any.