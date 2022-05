L'Associació de Voluntaris de CaixaBank a Catalunya ha organitzat aquest cap de setmana una caminada solidària al Monestir de Montserrat amb 77 refugiats d'Ucraïna i 28 famílies d'acollida. Aquesta activitat es desenvolupa després del trasllat i l'atenció de gairebé 500 ucraïnesos a Espanya, acció que s'ha dut a terme juntament amb les entitats Mensajeros de La Paz i la Fundació Convent de Santa Clara.





Un total de 85 Voluntaris de CaixaBank de les Delegacions de Barcelona i Catalunya Central, s'han reunit aquest dissabte per acompanyar i atendre la comitiva, en una iniciativa que tenia com a objectiu compartir el patrimoni cultural, natural i artístic de la comunitat amb els nouvinguts.





Caminada Ucraïna @ep





L'Associació de Voluntaris de CaixaBank, juntament amb les entitats esmentades, ha gestionat des del passat 20 de març tres combois per atendre l'emergència humanitària a la zona de conflicte, en els quals han participat 206 voluntaris, incloent-hi traductors, i personal sanitari i de suport. Un aspecte fonamental d'aquesta ajuda ha estat l'acompanyament integral dels refugiats a la seva arribada, gestionant la seva incorporació a 200 llars d'acollida, 49 d'ells a través de famílies d'empleats de CaixaBank i del Convent de Santa Clara. Dels refugiats nouvinguts, 295 s'han establert a Catalunya.





Altres iniciatives de l'Associació de Voluntaris de CaixaBank





L'Associació de Voluntaris de CaixaBank, amb més de 6.000 membres actius distribuïts per tot el territori nacional i 1.130 a Catalunya, col·labora també amb iniciatives com la recollida de medicaments, aliments no peribles o productes de primera necessitat per a les persones que acaben d'arribar a Espanya o per realitzar enviaments a Ucraïna. També s'està col·laborant en la recepció i acollida de tots els nouvinguts, gestionant el seu allotjament en hotels, coordinant tots els transfers cap a les seves ciutats, seguiment i ajuda en la inserció laboral, atenció especialitzada, cursos d'espanyol, entre altres iniciatives.