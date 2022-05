Dos agents dels Mossos d'Esquadra que presumptament van patir abusos sexuals per part d'un metge de la Conselleria d'Interior de la Generalitat el 2019 afirmen que s'han sentit "soles" des que van passar els fets.





En declaracions a TV3, una ha explicat que, durant una visita mèdica, el facultatiu li va fer una exploració ginecològica quan no estava previst i, en al·legar-li que ja es feia revisions anualment, el metge li va dir que "no estava de més" .





Va ser en aquesta revisió mèdica quan el facultatiu presumptament va abusar-ne, encara que ella després no va tenir la "valentia suficient" per explicar el que li havia passat, ha detallat l'agent, i ha afegit que es va sentir sola fins que ho va explicar a una psicòloga .









La mateixa dona ha explicat que va parlar amb el departament d'assetjament laboral de la Conselleria i que un facultatiu li va dir: "Tranquil·la no ets l'única".







"He fet el pas endavant d'explicar-ho perquè sé que no estic sola i per poder ajudar les possibles víctimes que hi hagi, perquè siguin valentes, que surtin i que sàpiguen que estaran abrigades i que ens tenen aquí per al que necessitin", ha assegurat.





SEGONA VÍCTIMA





La segona víctima ha explicat que li van diagnosticar una malaltia i va anar a aquest metge perquè la valorés, moment en què li va fer "una exploració massa exhaustiva" on presumptament també li va tocar zones íntimes.





Ha assegurat que va tenir una sensació de "bloqueig total, de no saber com reaccionar i no saber què fer", i ha criticat que el metge va abusar del càrrec i de la situació de poder i de la vulnerabilitat de la dona en aquell moment, en les paraules.





“ El meu cas en ser un cas aïllat al principi, no he rebut gaire suport, fins ara ningú m'havia trucat, m'he sentit molt sola ”, ha lamentat, i ha assegurat que creu que no són les úniques que han passat per això.