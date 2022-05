Raquel Sánchez @ep





La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , ha instat aquest dilluns "aclarir" els suposats contactes entre emissaris russos i independentistes.





En una visita a l'estació de Sagrera de Barcelona amb la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugenia Gay; la tinenta d´alcalde d´Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz; el director general d'Adif, Juan Pablo Villanueva, i la presidenta d'Adif AV, María Luisa Domínguez, Sánchez ha advocat per ser "prudents i cautelosos" sobre això.





Preguntada per aquests suposats contactes, ha respost: " Si hi ha sospites d'aquest tipus, sobre qui recaiguin les haurà d'aclarir. No entrarem en especulacions que afectin la seguretat d'un Estat i que, si es confirmessin, serien d'extrema gravetat ", ha conclòs.