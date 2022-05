dDues germanes de pakistan que residien a Terrassa han estat assassinades i torturades pels seus familiars a l'est del Pakistan en un crim d'honor. Pel que sembla, les joves havien sol·licitat divorciar-se dels seus cosins i no tornar-hi a Espanya després de mantenir un matrimoni concertat. No obstant, mai més trepitjaran els carrers de Terrassa.





Les germanes, Urooj Abbas, de 20 anys, i Anisa Abbas 24 anys, eren originàries de Gujrat, a la província del Punjab. Havien viatjat al Pakistan per veure la seva família, que les esperava per obligar-les a casar-se amb els cosins. Cap de les dues ho va voler fer, però van acabar casades igualment.





Les germanes de Terrassa @ep





Més tard, les dues joves van sol·licitar el divorci a les dues famílies –la seva i la del nuvi–, però els van negar la possibilitat, en considerar-ho un atemptat contra l'honor i la reputació.





El succés va tenir lloc aquest divendres a la nit, quan "van ser escanyades i van rebre un tret mortal mentre dormien", ha declarat aquest dilluns un portaveu de la Policia local, Nauman Hassan. S'han arrestat sis sospitosos pels assassinats.





A la tortura i assassinat de les dues joves Urooj i Anisa van participar un dels germans de les víctima, una tia, els dos marits, un cosí i els pares dels marits. La policia busca més persones, també acusades de participar a la tortura mortal de les dues germanes de Terrassa.