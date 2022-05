Isabel Díaz Ayuso @ep





La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha anunciat aquest dilluns que el Govern regional deflactarà tots els trams de l'impost sobre la renda per a l'any que ve.





" De manera que si una família ingressa més aquest any, el seu tram de renda serà ajustat perquè segueixi pagant els mateixos impostos i no perdi el poder adquisitiu per culpa de la inflació ", ha detallat la dirigent regional.





Ho ha anunciat a l'esmorzar informatiu organitzat pel diari digital 'El Debate', on ha posat èmfasi que "aquesta és una proposta del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i que s'uneix al model econòmic que tant ha beneficiat Madrid a les últimes dues dècades".





La també presidenta del PP regional ha subratllat que el lideratge de Feijóo "arriba en el moment més necessari per a Espanya" , que té "un nou equip" amb què està segura que Espanya "aviat al lloc que li correspon".





PER QUÈ I COM





Fonts de la Conselleria d'Economia, Ocupació i Hisenda han detallat que aquesta mesura, que entraria en vigor l'1 de gener del 2023, significa que "corregiran els trams de renda pels quals tributa cada madrileny perquè s'ajustin a la inflació" , és a dir, que la pujada de preus no es tradueixi a més en una pujada d'impostos encoberta pel fet que els seus salaris han perdut poder adquisitiu".





" No aprofitarem la inflació per fer trampa i pujar els impostos per la porta del darrere. Al contrari, deflactar és també una manera de baixar impostos. És un desvergonyiment que el Govern de Sánchez estigui aprofitant la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies per augmentar la recaptació i el ja insuportable esforç fiscal que s'exigeix als espanyols", han remarcat des de l'àrea que dirigeix Javier Fernández-Lasquetty.





Han explicat que “ si una persona veu augmentar el seu salari un 5% a causa de l'increment de la inflació, aquesta pujada salarial li pot fer pagar més impostos , no només per gravar-se sobre una base més gran, sinó perquè a més pot patir un salt de tram a l'escala de gravamen per aquest efecte, de manera que una part passa a gravar-se a un tipus més elevat, cosa que eleva el tipus mitjà efectiu en conjunt”. "Aquest salt és el que s'anomena progressivitat en fred", han assenyalat.





En aquest sentit, han incidit que "amb la deflactació de la tarifa s'intenta eliminar, en tot o en part, la progressivitat en fred, evitant que s'incrementi el tipus mitjà efectiu". Per això, "s'actualitza l'extrem superior i inferior de cada tram de renda amb el deflactor que es vol aplicar".