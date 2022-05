Façana principal de l'Hospital Clínic, on està ingressat el primer cas sospitós de verola del mico a Catalunya @ep





El Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) té registrats fins ara 85 casos de verola del mico en vuit països europeus: Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia, Països Baixos, Portugal, Espanya i Suècia .





A través d'un comunicat, l'organisme europeu assegura que la verola del mico "no es propaga fàcilment entre les persones". La transmissió de persona a persona es produeix a través del contacte estret amb material infecciós de les lesions cutànies duna persona infectada, a través de les gotetes respiratòries en el contacte prolongat cara a cara i a través de fòmits.





No obstant això, apunten al sexe com a principal responsable de la transmissió : "El predomini dels casos de verola del mono diagnosticats entre homes que tenen relacions sexuals amb homes i la naturalesa de les lesions que es presenten en alguns casos suggereixen que la transmissió es va produir durant les relacions sexuals".





Segons l'avaluació epidemiològica de l'ECDC, la probabilitat que el verola del mico es propagui en persones que tenen múltiples parelles sexuals es considera "alta" . Tot i que la majoria dels casos en els brots actuals han presentat símptomes lleus de la malaltia, el virus de la verola del mico pot causar una malaltia greu en certs grups de població (nens petits, dones embarassades, persones immunodeprimides).





"Em preocupa l'augment del nombre de casos de verola del simi notificats a la UE ia tot el món. Estem monitorant de prop la situació i, encara que actualment la probabilitat de propagació a la població en general és baixa, la situació està evolucionant. Tots hem de romandre atents, assegurar-nos que hi hagi una capacitat de rastreig de contactes i de diagnòstic adequada, i assegurar-nos que tenim disponibles les vacunes, els antivirals i l'equip de protecció personal necessaris per als professionals de la salut”, ha comentat sobre això la comissària europea de Salut i Seguretat Alimentària, Stella Kyriakides.





L'ECDC considera que "encara no es pot estimar amb precisió la probabilitat que es produeixin casos amb morbiditat greu" . El risc global s'avalua com a moderat per a les persones que tenen múltiples parelles sexuals (inclosos alguns grups d'homes que tenen sexe amb altres homes) i baix per a la població en general.





L'ECDC apunta que la vacuna contra la verola pot considerar-se com a profilaxi posterior a l'exposició dels contactes propers amb més risc de patir una malaltia greu. "No obstant això, s'ha de fer una acurada avaluació del benefici/risc per a l'individu exposat. Manca informació important sobre l'ús de les vacunes contra la verola actualment disponibles per als grups amb més risc de malaltia greu. A més, els antivirals són opcions potencials de tractament per als casos greus", puntualitzen.





Així, insten els països europeus a centrar-se en la ràpida identificació, gestió, rastreig de contactes i notificació de nous casos . "Els països han d'actualitzar els mecanismes de rastreig de contactes, la capacitat de diagnòstic per als ortopoxvirus i revisar la disponibilitat de vacunes contra la verola, antivirals i equips de protecció individual (EPI) per als professionals de la salut", reclamen.





Segons l'ECDC, els casos han de romandre aïllats fins a la curació completa de la seva erupció, evitant el contacte amb persones immunodeprimides i animals domèstics. També s'aconsella abstenir-se de l'activitat sexual i del contacte físic estret fins que l'erupció es guareixi. La majoria dels casos poden romandre a casa amb cures de suport.





Els contactes propers dels casos de verola del mico han d'autocontrolar el desenvolupament dels símptomes fins a 21 dies després de la darrera exposició a un cas. També cal evitar les donacions de sang, òrgans o medul·la òssia durant un mínim de 21 dies a partir del darrer dia d'exposició.





El personal sanitari ha de portar l'EPI adequat (guants, bata impermeable, mascareta FFP2) quan examini els casos sospitosos o atengui un cas de verola del mico. El personal de laboratori també ha de prendre precaucions per evitar l'exposició laboral.





D'altra banda, adverteixen que hi ha un "risc potencial" de transmissió de persona a animal a Europa , per la qual cosa "cal una estreta col·laboració intersectorial entre les autoritats de salut pública humana i veterinària que treballin per gestionar els animals domèstics exposats i evitar que la malaltia es transmeti a la fauna salvatge". Fins ara, en qualsevol cas, no hi ha constància de cap cas sobre infeccions en animals (mascotes o animals salvatges) a la UE.