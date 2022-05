Més de cent organitzacions feministes es manifestaran aquest dissabte 28 de maig a Madrid per reclamar l'abolició de la prostitució sota el lema ' Pels drets de les dones, llei abolicionista, JA!' . Les entitats reclamen l'aprovació de la Llei Orgànica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP), la proposta legislativa elaborada per la Plataforma d'organitzacions de dones per l'Abolició de la Prostitució (PAP).









La LOASP és la resposta del moviment feminista a Espanya a una demanda fonamental dels drets humans de les dones: l'abolició de la prostitució. El projecte de la LOASP s'assenta a garantir drets, recursos i protecció integral a les dones que són o han estat prostituïdes ; desmantellar el proxenetisme i la indústria de l'explotació sexual; desactivar la demanda de prostitució amb mesures administratives i penals; així com la conscienciació social que la prostitució és una de les formes més execrables de violència contra les dones.

















Per a les organitzacions, legitimar la prostitució "és validar la violació pagada". " La prostitució és una institució patriarcal, basada en el privilegi de l'accés sexual masculí al cos de les dones per un preu , que vulnera els drets humans de les dones i per tant, se situa per sota del llindar mínim de qualsevol regulació laboral", sostenen.