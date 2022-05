Manifestació estudiantil i docent contra la sentència del 25% de castellà.- Arxiu @ep







El 9 de maig passat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) donava un termini de dues setmanes a la Generalitat per aplicar la sentència que obliga a impartir un 25% de les classes en castellà.





Després d'una evident oposició en tot el procés, els inicis del qual va marcar l'Assemblea per una Escola Bilingüe, que exigia l'aplicació de la sentència, partits com el PSC, Esquerra, Junts i els Comuns ja preparen els seus plans de resposta com a contraoferta.









REBUIG DE QUOTES I RESPECTE A LA LLEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA





El portaveu de Junts, Josep Rius , assegurava aquest dilluns que treballen en un decret llei i en una nova llei adhoc en resposta a la sentència del 25% de castellà a les aules que rebutjarà la introducció de quotes i protegirà els professors i els directors dels centres, i no tocaran així la Llei de política lingüística .





El portaveu de Junts, Josep Rius.- @ep







"Es rebutja la introducció de quotes perquè és pedagògicament inacceptable. Queda clar que la presència de llengües es determinarà exclusivament amb criteris pedagògics i de manera singularitzada a cada centre educatiu, i amb un abordatge global, integrat i una transversalitat" que inclogui tots els espais educatius i recursos daprenentatge, també els de caràcter digital, ha explicat en roda de premsa.





Rius ha insistit que la proposta que es presenti ha de comptar amb el consens de les entitats de la llengua i del sector educatiu. "Treballarem perquè el consens sigui una realitat durant els propers dies", ha apuntat el portaveu de Junts, sense donar més detalls sobre si el PSC i els comuns s'hi sumaran.





Segons Rius, el decret llei i la nova llei han de servir per protegir el català i el model d'escola catalana davant de "les ingerències judicials" de l'Estat, i ha reivindicat que es deixi de banda la Llei de Política Lingüística.





Així, ha defensat que la proposta en què treballen manté el català com a llengua vehicular a l'ensenyament i "no aporta més presència del castellà de la ja prevista a l'ordenament jurídic vigent", i que el responsable d'aprovar el projecte lingüístic de cada centre sigui el departament dEducació.









ERC, SATISFET PER RECONSTRUIR EL CONSENS ENTRE PARTITS





La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat aquest dilluns que són "molt a prop" d'arribar a un acord amb el PSC, Junts i els comuns per aprovar una nova llei per defensar el català davant de la sentència del 25% de castellà, així com per validar el decret llei que preveu aprovar el Govern sobre aquest assumpte.







La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, en una roda de premsa.- @ep







Vilalta ha celebrat que han aconseguit "reconstruir el consens" entre PSC, ERC, Junts i els comuns, que al març van presentar conjuntament una reforma de la Llei de Política Lingüística però després Junts es va despenjar.





Ha afirmat que aquest consens el tenen pràcticament tancat , malgrat que "fa uns dies semblava que era impossible", i ha dit que ara cal acabar de concretar la lletra petita de l´acord.





A més del PSC, Junts i els comuns, la portaveu republicana ha explicat que també estan mantenint converses amb la CUP i entitats socials per aconseguir el consens “més ampli possible”.











CIUTADANS APOSTA PER L'ALTERNÀNCIA TRILINGÜE





El portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco , ha afirmat que en les properes hores enviaran per carta al president de la Generalitat, Pere Aragonès, al del Govern, Pedro Sánchez, ia partits constitucionalistes la seva proposició de llei per implantar a Catalunya” un sistema trilingüe d'alternança de llengües amb el català, el castellà i l'anglès com a llengües vehiculars.









Nacho Martín Blanco parlant amb els mitjans.- Arxiu @ep







Martín Blanco ha afirmat que aquest sistema vol defensar el trilingüisme a l'educació catalana davant del "sistema actual monolingüe que és clarament hispanòfob" . Per ell, aquesta proposta és lògica i raonable, ja que insisteix que hi ha diversitat lingüística a Catalunya, per la qual cosa ha considerat que a aquest text es podrien sumar tots “els partits constitucionalistes inclòs el PSC”.





D'altra banda, ha titllat de lamentable l'actitud del PSC , afirmant que "el que està fent com sempre és xalanejar amb partits nacionalistes una posició que exclogui d'arrel el castellà del sistema educatiu".









LA CUP, OBERTA A NEGOCIAR PERÒ INSATISFETA AMB LES PROPOSTES

La portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant , ha afirmat que el seu partit podria "participar d'una eventual negociació sempre que hi hagués un diàleg sincer amb docents, sindicats, famílies i estudiants", en referència a les converses entre PSC-Units, ERC, Junts i comuns per elaborar una nova llei en defensa del català a les escoles.









Eulàlia Reguant parlant amb els mitjans.- Arxiu @ep





Reguant ha explicat que l'última proposta que va rebre l'organització --que per ara només manté converses amb ERC i Junts, han explicat fonts cupaires-- va ser dijous, i està " en una línia oposada a la defensa de la immersió i la cohesió social ”.