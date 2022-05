L' Agència Tributària de Catalunya (ATC) va aflorar la xifra " rècord " de 338,5 milions d'euros de frau fiscal el 2021, fet que suposa un 54,5% més que l'any precedent, com a conseqüència de 52.913 actuacions.





Així s'extreu del 'Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022' corresponent al 2021 presentat aquest dilluns pel conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró , i la secretària d'Hisenda , Marta Espasa.













Tots dos han valorat molt positivament els resultats obtinguts per l'agència, que el 2021 va executar 73 mesures, de les quals 55 (75%) s'han complert , 12 (17%) s'han complert parcialment, 3 (4%) no s'han complert i 3 (4%) no s'han pogut avaluar.





Per figures impositives, el frau descobert més gran va ser a l'Impost de Successions i Donacions (ISD), amb 146 milions d'euros aflorats, equivalent al 43% del total, després de 6.797 actuacions.





La hisenda catalana també va aflorar 100,8 milions d'euros de l'impost sobre el patrimoni (IP) , fet que suposa el 30% del total, amb 4.893 actuacions, i 86,9 milions de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) , equivalent al 26% del total, amb 33.975 actuacions.





DESLOCALITZACIONS





L?agència tributària catalana va practicar 45 liquidacions per un import de 28,7 milions d?euros per fets impositius no declarats per canvis de residència ficticis, i 99 requeriments d?informació amb transcendència tributària de canvis de residència fiscal.





D'aquestes 45 liquidacions, 20 són deslocalitzacions fictícies a altres comunitats autònomes per un import d'1,2 milions d'euros, mentre que la resta (25) són liquidacions per deslocalitzacions fictícies a l'estranger per un import de 27,5 milions d'euros.





A més, el 2021 també s'han practicat 14 liquidacions per un import 22,1 milions d'euros per béns situats a l'estranger.





Espasa ha explicat que la major part de deslocalitzacions estan relacionades amb l'impost sobre el patrimoni i l'impost de successions i donacions, i que la principal deslocalització fiscal és a l'estranger.





"No tenen tant a veure amb els tributs cedits, sinó amb altres motius, que fan que determinats contribuents declarin una residència fictícia", ha explicat.





PLA CONTRA EL FRAU FISCAL





Espasa ha sostingut que l‟existència de frau fiscal erosiona la igualtat il‟equitat, així com la suficiència financera perquè suposa disposar menys recursos per finançar la despesa pública, il‟ATC té l‟objectiu de minimitzar aquest frau amb polítiques de prevenció i actuacions de control i regulació.





Ha detallat que el pla té com a objectius incrementar la consciència fiscal de la ciutadania, minimitzar el risc d'incompliment, millorar els serveis al contribuent, detectar-ne el frau i aconseguir la implicació de tots els agents de l'ecosistema fiscal.





INFERN FISCAL





Giró ha defensat que no s'ha inventat res més eficient que els impostos per combatre la desigualtat i que, si es creu a l'Estat del benestar ia la igualtat d'oportunitats, pagar impostos no és una obligació sinó un deure.





"És la palanca que tenen estats per fer una societat més justa i inclusiva, per això el frau fiscal és un comportament especialment reprovable. És la conducta que mereix el menyspreu més gran perquè no es dirigeix cap a una persona, com la majoria de delictes, sinó contra tota la societat", ha assenyalat.





El conseller ha insistit que s'ha de lluitar contra el frau fiscal i ha criticat que hi hagi grups polítics i no polítics que insisteixen “en el mantra que hi ha un infern fiscal a Catalunya”.





"La nostra intenció és fer de Catalunya un infern per als defraudadors fiscals, no un infern fiscal, sinó per als defraudadors fiscals. Posarem tots els mitjans necessaris per combatre comportament més insolidari que es pot donar", ha dit.