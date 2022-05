Obres de l'estació de La Sagrera de Barcelona.- @ep







Les obres de l'estació de La Sagrera a Barcelona han arribat al 60% de la seva execució, per 540 milions d'euros , i es preveu que els trens de la R2 puguin començar a circular-hi després d'estiu, així com la posada en marxa de l'estació de Sant Andreu Comtal aquest any.





Ho ha anunciat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , en una visita d'obres aquest dilluns amb la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay; la tinenta d´alcalde d´Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz; el director general d'Adif, Juan Pablo Villanueva, i la presidenta d'Adif AV, María Luisa Domínguez.





Tot i que no han concretat dates per a la posada en marxa completa de l'estació, sí que ha dit que preveu que a partir del 2025 els trens ja podran circular per les seves vies --de moment només circulen els de la R1 de Rodalies de Mataró (Barcelona) )--.





"Potser a partir del 2025 almenys per les vies ja podran passar. Però és aviat per ajustar una data més concreta", ha detallat en declaracions als periodistes.





La ministra ha concretat que les quatre grans actuacions del projecte ja han superat l'equador de la seva execució: la infraestructura ferroviària d'accés a l'estació, la mateixa estació, les actuacions a Sant Andreu i el col·lector de la Rambla Prim.





Per a ella, es tracta d'una "operació ferroviària i urbana de gran escala que pivota al voltant de l'estació", però que transcendeix més enllà, i forma part d'un projecte en què col·laboren el Ministeri, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, Adif i Renfe.









50 MILIONS DE PASSATGERS

Sánchez ha assegurat que per aquesta estació intermodal passaran 50 milions de passatgers anualment, i l'ha erigit com una oportunitat de connectar els barris de Sant Andreu i Sant Martí, així com per guanyar espai per a carrils bicis, zones verdes i espais per als veïns.





Serà "la segona gran estació" de Barcelona, al costat de la de Sants, i totes dues conformaran un node ferroviari, el projecte del qual té un pressupost de 920 milions d'euros.





Ha assegurat que el projecte de l'estació estava paralitzat el 2018 i que, des d'aleshores, s'ha fet un "gran esforç licitador que es nota ara", i ha cridat a mantenir ia accelerar aquest ritme.





Ha destacat l'"impuls al ferrocarril" a Catalunya amb inversions directes del Ministeri de més de 1.000 milions d'euros provinents dels fons europeus, 750 dels quals seran per a inversions directes d'Adif i Renfe, 430 dels quals a Rodalies.





L'objectiu és "fer del transport públic l'opció més convenient i atractiva, posar-ho fàcil als usuaris amb eines digitals", i ha remarcat les 21 actuacions que es duen a terme a estacions catalanes.









AFECTACIONS EN AGOST

Les afectacions es produiran a tot l'àmbit de l'estació de La Sagrera, des del carrer Espronceda al Clot fins a l'estació i el seu enllaç amb el Nus de la Trinitat, quedant tallat des de l'última setmana d'agost i durant 12 més.





L'objectiu de l'actuació és introduir la línia de Granollers, la R2 al calaix ferroviari, per això la via quedarà totalment tallada, i les obres se sincronitzaran amb l'execució de l'estació de Sant Andreu.





Sánchez ha demanat disculpes per les "importants afectacions per als usuaris, però són imprescindibles" per continuar el projecte de construcció de l'estació, i ha assegurat que s'han dissenyat plans alternatius de transport.





Aquestes mesures s'allargaran fins al febrer del 2023 i posaran per davant el compliment dels horaris que és, segons ell, una de les "principals preocupacions" dels usuaris del transport públic.









SANZ: "LA SAGRERA ESTÀ COGINT FORMA"

A la visita, la regidora Janet Sanz ha celebrat que l'estació de La Sagrera "està agafant forma" i ha demanat mantenir-se alerta i no cometre cap error que pugui endarrerir-ne l'execució.

"Cal accelerar perquè ho necessitem amb urgència", ha insistit, perquè considera imprescindible que Barcelona tingui aquesta estació perquè el 2025 pugui començar a entrar en funcionament.









TRES NIVELLS

A més de l'Alta Velocitat, els trens de rodalies i els regionals, l'estació donarà accés a la línia 2, 9 i 10 de Metro i acollirà la futura estació d'autobusos interurbans, així com la creació d'un gran parc sobre una superfície de 40 hectàrees.





Hi haurà tres nivells: a l'inferior circularan els trens de rodalies i regionals (amb vuit vies i quatre andanes de 240 metres), quatre de les quals pertanyen a la línia Barcelona-Mataró i estan en servei des del 2020, i les quatre restants són de la línia Barcelona-Granollers.





Al nivell intermedi hi haurà el vestíbul amb accés a diferents serveis com dos aparcaments de 1.500 places, una zona de taxis i la futura estació d'autobusos.

I el nivell més alt serà per a l'Alta Velocitat (AV), amb vuit vies d'andanes de 400 metres: ja s'està construint el sostre per suportar aquests trens.