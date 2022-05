Arxiu - Façana del Palau de la Generalitat a una foto d'arxiu. - David Zorrakino -

El Govern està ultimant l'avantprojecte de llei audiovisual catalana amb què busca "maximitzar" la protecció del català en televisions i plataformes audiovisuals , han explicat fonts de l'Executiu català.





La Generalitat, que preveu presentar el text de l'avantprojecte de llei la setmana que ve, busca amb aquesta iniciativa aprofitar el marge de protecció del català que deixarà la Llei audiovisual estatal, que està previst que s'aprovi aquest dijous al Congrés dels Diputats amb l?aval d?ERC.





Ara, el Govern està preparant la seva llei audiovisual, que actualitza la del 2005 a la nova realitat del sector audiovisual i, entre altres qüestions, busca obligar televisions i plataformes audiovisuals que emeten a Catalunya a tenir més presència de català i aranès que actualment.





Tot i que les fonts de l'Executiu ja esmentades no han volgut concretar quines fórmules concretes estan estudiant introduir a la norma per establir aquestes obligacions, sí que han detallat que reforçarà la capacitat del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) per sancionar i vigilar les televisions i plataformes audiovisuals a complir la presència del català i aranès que fixi la llei.





Aquestes obligacions es dirigiran a totes les televisions i plataformes que emeten el 100% del contingut a Catalunya, però el Govern també està estudiant la manera de fer que aquesta obligació també s'apliqui a les estatals que emeten a Catalunya.





Alhora, esperen que sigui una "llei capdavantera en igualtat" al sector audiovisual i han comptat amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes per incorporar la perspectiva de gènere en aquesta iniciativa.









LLEI "AMBICIOSA"

Per elaborar la llei, l'Institut d'Estudis de l'Autogovern ha redactat un informe analitzant el marge que té la Generalitat per legislar sobre el sector audiovisual i conclou que la Llei audiovisual estatal tindrà un “greu impacte” a les competències del Govern.





Considera, que aquesta norma pot debilitar la capacitat de la Generalitat d'establir una política pròpia audiovisual, perdrà funcions executives i pot deixar el Govern com un “espectador passiu de les activitats de comunicació audiovisual que es difonen i tenen repercussió al seu àmbit territorial”.





Tot i això, l'informe destaca que l'avantprojecte de llei de la Generalitat és una llei "ambiciosa" perquè intenta desplegar al màxim les competències que li corresponen.





A més d'aquest avantprojecte de llei, Junts va presentar la seva pròpia proposició de llei audiovisual al Parlament en plenes negociacions d'ERC i el Govern sobre la norma estatal i cal veure com poden quedar ambdues iniciatives i si s'acaben fusionant en un projecte de llei del Govern.