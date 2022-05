La presidenta de Trea Capital i de la fundació Tanja, Rosa Cañadas.- Arxiu @ep







L'empresària i exdirectiva del Cercle d'Economia Rosa Cañadas ha presentat aquest dilluns la seva precandidatura per recuperar i enfortir la veu de l'entitat --que creu que s'ha perdut els darrers anys-- i la dels seus socis des de l'"empatia i transversalitat".





Ho ha dit en una roda de premsa en què ha presentat el programa de la seva precandidatura a la presidència de la institució, que a mitjans de maig va convocar per al 12 de juliol les primeres eleccions de la seva història.





Rosa Cañadas, nascuda a Tànger (Marroc) i establerta a Barcelona, és la presidenta executiva de Trea Capital Partners i el 2006 va crear la Fundació Tanja, que segueix presidint amb l'objectiu de difondre les oportunitats d'Àfrica entre les empreses espanyoles.





"Crec que el Cercle ha perdut veu aquests darrers anys. Hem deixat un espai que han pogut ocupar altres institucions. Això no vol dir que competim, sinó que hauríem de col·laborar", ha defensat.





Tot això, en un moment en què mai abans no hi ha hagut tant debat a l'esfera pública, "com si tot hagués saltat pels aires, com si s'hagués de recompondre", i ha dit que aquesta circumstància requereix la veu serena del Cercle.









ESDEVENIMENTS A SITGES I BARCELONA

Sobre les jornades anuals de la institució, ha plantejat la celebració de dos esdeveniments, un a Sitges (Barcelona) i un altre a Barcelona , amb més espai per a la reflexió i debat en el primer cas, i una trobada més conferencial de menor durada al segon.





Cañadas veu un "sensentit" obrir oficines de l'entitat a Madrid i Brussel·les: en el primer cas ha argumentat que es tracta d'institució catalana que no ha de perdre la identitat, i en el segon ha proposat una influència i veu més gran de l'entitat a nivell comunitari.





"Hem de ser la veu de l'Europa mediterrània. Cal registrar-se com a grup d'interès; això ens obre la porta a poder influir i participar en els processos de presa de decisió", ha afegit sobre Europa.





Sobre Barcelona, Cañadas ha cridat a anar més enllà de la cocapitalitat d'Espanya i centrar-se a convertir la ciutat a la capital del Mediterrani , a més de tenir una personalitat pròpia: "No he sentit al Cercle parlar de Mediterrani, ni amb les tensions amb la riba sud de la Mediterrània, que han tingut unes conseqüències tan importants per a les nostres economies”.









ELECCIONS

Preguntada pel procés electoral i per l'altre precandidat, Jaume Guardiola, ha criticat que "és un candidat de la junta" i ha demanat que hi hagi total neutralitat als òrgans de la institució, així com que els expresidents es mantinguin imparcials.





Cañadas ha criticat també que els estatuts de l'entitat no eren allò "prou explícits" en diversos temes i que algunes coses no corresponien al que serien unes eleccions exemplars.





Ha assegurat que hi va haver una recollida d'avals quan el procés electoral no estava obert i ha dit que el seu objectiu és defensar l'interès de soci i que siguin unes eleccions exemplars.

"Per tant, crec que cal canviar els estatuts perquè tots aquests punts estiguin molt clars: hi ha força articles que s'hauran de modificar", ha conclòs.









ELS OBJECTIUS DEL CERCLE

Cañadas ha destacat que el Cercle ha centrat el focus en els seus 70 anys d'història a la democràcia, Europa i l'economia de mercat , i ha assegurat que segueixen sent els seus tres grans àmbits, per als quals ha plantejat una sèrie d'actuacions.





En el primer cas, ha cridat a reforçar les institucions públiques i privades, continuar col·laborant per impulsar-ne de noves, qüestionar què hi ha darrere del populisme i afrontar la immigració.





En aquest àmbit, Cañadas proposa recuperar la nota d'opinió del mandat de Juan José Brugera 'Propostes per modificar l'autogovern de Catalunya i el funcionament del model territorial d'Estat', que segons ella podia generar un ampli consens polític i "aprofundir en aquesta línia ".





Pel que fa a Europa, ha posat de manifest que Europa sempre ha tingut veu al Cercle però ha cridat que la institució també tingui aquesta veu a nivell comunitari: “ Hem d'entendre Brussel·les com el nostre espai natural d'influència. Hem de ser la veu de la Europa meridional i mediterrània a Brussel·les ”.





Sobre l'economia de mercat, Cañadas ha cridat a seguir estimulant l'emprenedoria i el món de la startups, així com les grans corporacions, que veu fonamentals per donar consistència al teixit empresarial i garantir la presència empresarial a la resta del món: "El que no podem oblidar és el complex entramat de pimes, que són les que sustenten la feina”.