El conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, intervé en una sessió plenària a l'Assemblea de Madrid.







La Comunitat de Madrid ha instat aquest dilluns el Ministeri de Sanitat que s'aprovi "amb urgència" el protocol que la Direcció General de Salut Pública de Madrid ha elaborat i que va enviar dijous passat al Ministeri per a la utilització de les vacunes menys reactògenes autoritzades contra la verola del mico.













A Espanya no hi ha estoc d'aquestes vacunes i se'n requereix la compra a través de l' Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris , han assenyalat des de la Conselleria de Sanitat madrilenya.





Aquests vials estan autoritzats per l' Agència Europea del Medicament (EMA) i l'Administració de Medicaments i Aliments (FDA, per les sigles en anglès) dels Estats Units i són útils en el control de la transmissió de la infecció per verola del mico si són administrades als contactes estrets.





Des de dijous passat Madrid "no ha obtingut cap resposta del Ministeri de Sanitat, ni del protocol ni de la possible compra d'aquestes vacunes", han subratllat des del departament que dirigeix Enrique Ruiz Escudero.





Aquestes vacunes es podrien fer servir, segons el protocol, en contactes estrets i en un màxim de quatre dies després del contacte de risc per controlar la transmissió.





Un segon escenari és administrar-la dins de la franja dels primers 14 dies després del contacte de risc, però en aquest cas només s'aconsegueix minimitzar la gravetat dels símptomes, han explicat.





La Conselleria de Sanitat de Madrid també urgeix el Ministeri de Sanitat que s'agilitin els resultats per PCR de les mostres que s'envien per poder tallar abans les cadenes de transmissió.