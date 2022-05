Empresaris iberoamericans coincideixen en la importància de la sostenibilitat en la gestió de l'empresa. @ep







Experts i empresaris iberoamericans han coincidit que la inclusió de criteris de sostenibilitat en la gestió de l'empresa és imprescindible actualment, així com un major esforç de col·laboració publicoprivada per aprofitar les oportunitats derivades de la transició energètica.





Aquesta ha estat la principal conclusió del fòrum de Madrid Platform 'Nous models de finançament i inversió per al desenvolupament de negocis sostenibles', on també s'han constrenyit empreses espanyoles i europees per detectar oportunitats d'inversió a la regió iberoamericana en matèria de sostenibilitat.





L'esdeveniment, moderat per la directora general d'Expansió i Desenvolupament d'Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, ha comptat amb la presència del president del Grup financer Lafies i de CEAL Internacional, Roberto Zamora; el director de l'Oficina d'Europa del Banc Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Mauricio Chacón; la consellera delegada d´Arpa i presidenta de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, Clara Arpa; El conseller delegat d'Enel Americas, Maurizio Bezzecheri; i la directora d'Àrea de Compte de l'Estat de Cesce Beatriz Reguero.





Pel que fa a la situació de les empreses davant del nou paradigma de desenvolupament sostenible, el president del Grup financer Lafies i de CEAL Internacional, Roberto Zamora, ha subratllat que les oportunitats d'inversió per al sector privat són "il·limitades", encara que ha recalcat la importància que els nous projectes vagin acompanyats d'un element base de sostenibilitat.





Zamora també ha indicat que en el context de la guerra a Ucraïna, la regió llatinoamericana pot jugar un rol rellevant en el subministrament de determinats aliments i matèries primeres desproveïts pel conflicte bèl·lic.





Addicionalment, Zamora ha postil·lat que "no hi ha prou projecte per al finançament disponible" en matèria de sostenibilitat, en referència a les grans dimensions d'aquest mercat a la regió llatinoamericana.





Per la seva banda, el director de l'Oficina d'Europa del Banc Centreamericà d'Integració Econòmica (BCIE), Mauricio Chacón, ha repassat alguns dels objectius fixats per la institució fundada a la dècada dels anys 60 per servir de braç social i econòmic la regió centreamericana.





Chacón ha remarcat que la regió ofereix grans oportunitats en matèria de sostenibilitat que el banc recolza des de fa temps. Per ajudar a captar aquestes oportunitats, l'organisme ha emès diversos bons temàtics per elaborar projectes sostenibles relacionats amb l'aigua i el sanejament o el transport net.





En aquest punt, ha esmentat la intenció del banc de tornar-li a Amèrica Central una indústria ferroviària neta de càrrega que connecti a tota la regió. Tot i això, Chacón ha assenyalat que per afrontar aquests desafiaments és necessari l'acompanyament del sector privat. "La inversió disponible ha de ser motiu de moltíssim interès per a la inversió espanyola i europea", ha dit.





La consellera delegada d'Arpa i presidenta de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, Clara Arpa, s'ha sumat als arguments de la resta de ponents que subratllen que en matèria de desenvolupament sostenible "s'han de garantir els recursos al futur per poder-ho fer".





Arpa ha manifestat que el creixement exponencial de la població durant els darrers 70 anys ha comportat alguns danys col·laterals en el procés que han derivat en l'actual transició energètica i social, on hi ha oportunitats "tremendes" de negoci.









BONS SOSTENIBLES

El conseller delegat d'Enel Americas, Maurizio Bezzecheri, ha repassat un altre dels grans punts del debat, que és l'emissió de bons lligats a criteris sostenibles.





En aquest sentit, Bezzecheri ha recordat que Enel Americas va emetre el 2019 el seu primer bo sostenible per valor de 1.500 de dòlars, el qual estava lligat al fet que el 55% de les generació elèctrica de l'empresa fos de fonts renovables el 2021. Així mateix, el conseller delegat de la companyia ha volgut recalcar la mida del mercat dels bons sostenibles, amb xifres properes als 160.000 milions d'euros, i les oportunitats per a Llatinoamèrica sobre això.

En última instància, Bezzecheri també ha remarcat la importància que tindrà la sostenibilitat a les empreses de la regió d'ara endavant: "El negoci o és sostenible o no és", ha conclòs.





Per part seva, la directora d'Àrea de Compte de l'Estat de Cesce Beatriz Reguero, ha començat la seva intervenció indicant que la sostenibilitat és el "repte fonamental" a què s'enfronten l'empresa i la societat en general.





En aquest context, Reguero ha explicat que l'asseguradora fa dècades que desenvolupa les seves estratègies amb una base sòlida de criteris sostenibles, i fins i tot és pioners en l'escrutini i el filtratge d'operacions en funció dels seus efectes mediambientals a diferents països.

"Les nostres carteres es pot dir perfectament que són sostenibles per definició", ha assegurat Reguero, que ha indicat que actualment Cesce ha reforçat aquests criteris amb la no entrada en alguns sectors considerats irrespectuosos amb el medi ambient, com pot ser la indústria del carbó, el 'upstream' o la perforació de jaciments petrolífers en àrees protegides.





Cesce intenta compensar aquesta política restrictiva amb l'impuls a una política incentivadora de projectes verds, principalment a través de dues pòlisses verdes que la companyia va llançar el 2021.

"Ni la situació d'Ucraïna ni cap altra cosa desaccelerarà el procés de transició energètica", ha sentenciat Reguero, que ha advertit que en la gestió de tota empresa cal incloure criteris de sostenibilitat.