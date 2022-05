El Rei emèrit Joan Carles durant el lliurament de premis a la clausura de la 3a Regata del IV Circuit Copa d'Espanya 2022 de la classe 6 Metres a 22 de maig de 2022, a Sanxenxo, Pontevedra - @ep







L'avió privat que traslladarà de tornada a Unió dels Emirats Àrabs (EAU) al Rei emèrit té prevista la seva partida de la terminal executiva de l'aeroport de Barajas cap a les 22.00 hores, segons informa la web especialitzada Flightradar.





Don Juan Carlos roman encara al Palau de la Zarzuela , on va arribar poc després de les 10.00 hores, però la Casa del Rei va informar la setmana passada que la seva intenció era tornar a Abu Dhabi després del retrobament familiar d'aquest dilluns.





El Rei emèrit va viatjar per primera vegada a Espanya dijous passat en un avió Gulfstream G450 procedent de l'Aeroport Internacional d'Abu Dhabi i va aterrar al de Peinador, a Vigo .





Aquest matí, el mateix aparell s'ha enlairat d'aquest aeròdrom per traslladar l'antic monarca a Madrid, on tenia previst retrobar-se amb el Rei Felip VI i amb la Reina Sofia, que no ha vist des que es va traslladar a EAU l'agost del 2020 .









CONCENTRAT EN ASSUMPTES FAMILIARS





El Rei Felip VI i el Rei emèrit han discutit sobre "qüestions familiars" i diferents esdeveniments durant la trobada que han mantingut durant la jornada al Palau de la Zarzuela, segons ha informat Casa Real en un comunicat.





El monarca i el seu pare “han mantingut un temps ampli de conversa sobre qüestions familiars així com sobre diferents esdeveniments i les seves conseqüències a la societat espanyola" des que Don Juan Carlos es va traslladar a Abú Dhabi a l'agost de 2020.





Així mateix, segons ha precisat Zarzuela, Don Juan Carlos ha compartit un dinar familiar en què han estat també la Reina Letizia, Doña Sofía així com la infanta Elena i els seus dos fills i la germana de l'emèrit, la infanta Margarita i el seu marit, Carlos Zurita.





Segons ha precisat Zarzuela, "Doña Sofía no ha pogut compartir el dinar en haver donat positiu per Covid al tornar de Miami, encara que ha estat amb la resta de la família al saló de dinar proveïda de la preceptiva mascareta i les mesures de ventilació corresponents".