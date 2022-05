President del Consell General de Col·legis Oficials de Metges, Tomás Cobo.- @EP







Les seccions nacionals d'atenció primària rural i urbana del Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) han lamentat el "preocupant rebuig" a l'especialitat de Medicina de Família en el procés d'adjudicació de places MIR 2022.









A través d'un comunicat, els representants d'Atenció Primària de la Corporació Mèdica se sumen al comunicat dels metges joves i assenyalen la necessitat de "canvis urgents en les condicions laborals i d'exercici professional en aquest nivell assistencial".





"Ha tornat a posar de manifest que el problema no està en l'oferta de places sinó en el rebuig a ocupar-les, tenint coneixement de les condicions per al seu exercici al nostre actual sistema. No és la primera vegada que el Ministeri de Sanitat veu com no és capaç d'assignar la totalitat de les places MIR entre els aspirants amb dret a plaça”, ha comentat la doctora Mª del Mar Martínez Lao.





Des de la secció nacional d'AP reclamen una reflexió sobre les necessitats assistencials del nostre país a mitjà-llarg termini, adequant-les als recursos disponibles. “ Hem de ser conscients que hi ha llocs de difícil cobertura, i ha d'existir voluntat per part de les institucions fer-los atractius mitjançant incentius, tant econòmics i formatius com socials. Aquestes mesures poden convertir fàcilment llocs de baixa cobertura en llocs atractius per a la formació especialitzada ”, ha apuntat el doctor Hermenegildo Marcos.





Les seccions nacionals del CGCOM sol·liciten al Ministeri com a mesura "urgent i extraordinària" habilitar un segon torn de vacants entre aspirants extracomunitaris com ja es va fer en convocatòries anteriors.









A més, insisteixen que no cal oblidar que la legislació vigent obliga a tenir la titulació d'especialista via MIR per exercir a la nostra sanitat pública com a "garant de la qualitat i la seguretat del pacient, per la qual cosa és de màxima gravetat, davant el dèficit ja existent de metges especialistes, que exerceixin a Atenció Primària ”.





"L'única solució per millorar les coses és el treball en equip i la millora en les condicions laborals i de formació dels metges d'Atenció Primària per fer-ho atractiu a les noves generacions, deixant enrere les imposicions en els canvis que s'han de donar al sistema, ja que aquesta serà l'única manera de poder continuar oferint l'excel·lència del sistema MIR i una atenció de qualitat als nostres pacients”, reblen els metges.









METGES DE CATALUNYA RECLAMA UNA CIMERA





Metges de Catalunya (MC) ha demanat al Departament de Salut la convocatòria "urgent" d'una cimera per abordar la situació dels MIR, després que en el procés d'assignació de places de formació sanitària especialitzada, que va finalitzar el dia 20 de maig , hagin quedat 71 places de residents de medicina familiar i comunitària sense cobrir.





Metge atenent un pacient.-







El sindicat mèdic qualifica aquest fet com a "molt greu" i avisa de les conseqüències que pot tenir el dèficit de MIR en l'atenció primària, tant per a la formació dels especialistes que han de formar part de les futures plantilles dels CAP , com per a la organització de l'assistència sanitària als centres que aquest any no podran comptar amb el reforç dels facultatius residents.





L'organització assegura que, davant d'un fet "inaudit", Salut ha d'activar "amb diligència" els mecanismes necessaris per fer front a una situació que "afegeix un nou focus de tensió a la crisi global de l'atenció primària".









Tot i això, MC recorda que es tracta de la "crònica d'una mort anunciada", atesos els reconeguts problemes de finançament, manca de personal, sobrecàrrega assistencial, excés de burocràcia i baixes retribucions que afecten els professionals mèdics del primer nivell assistencial.





"La medicina de família no està prou valorada ni gaudeix del prestigi d'altres especialitats, això també ho perceben els joves facultatius", explica l'organització.





Tenint en compte que les 71 places vacants representen el 19% del total de l'oferta de 370 places de l'especialitat de medicina familiar i comunitària a Catalunya, i el 35,5% de les 200 places que no han estat ocupades al conjunt del Estat, MC espera que Salut respongui amb celeritat a la seva petició "per consensuar un pla de xoc que faci atractiva i estimulant l'elecció de la medicina de família com a projecte de carrera professional"