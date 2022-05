Arxiu - El nucli urbà d'Altea i al fons, sota una tempesta i un arcoiris, el Penyal d'Ifach a Calp. - EUROPA PRESS - Arxiu





L'episodi de calor que l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha donat per conclòs aquest diumenge donarà pas a un acusat descens tèrmic i la inestabilització de l'atmosfera, de manera que aquest dimarts es produiran pluges, tempestes, vent i fenòmens costaners que posaran en situació de risc a una desena de províncies de la Mediterrània.





En concret, el risc (avís groc) per pluges, que poden acumular 20 litres per metre quadrat en una hora, romandrà activat aquest dimarts a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terol, Castelló, València, Alacant, i a més en aquestes dues darreres a aquest avís se sumarà el de tempestes.





A més, l'AEMET ha activat l'avís groc per vents del sud-oest amb ratxes màximes de 70 quilòmetres per hora a Almeria i per fenòmens costaners a Girona, Almeria, Granada i Màlaga.





La jornada estarà marcada pels xàfecs localment forts a Catalunya, al sud del sistema Ibèric i a l'entorn del cap de la Nao , els vents bufaran amb intervals forts a l'Empordà i Alborán i les temperatures baixaran de forma generalitzada.





Aquesta situació es deu al flux humit del nord-oest de procedència atlàntica i relativament inestable que afectarà gran part dels terços nord i nord-est de la Península, on els cels romandran ennuvolats, amb pluges i xàfecs que seran dispersos en general.





També podrien ser localment forts i amb tempestes a l'entorn dels Pirineus orientals i nord-est de Catalunya, i persistents a zones del Cantàbric oriental i nord de Navarra.





A la resta de la Península es preveuen intervals ennuvolats i nuvolositat d'evolució i s'esperen xàfecs i tempestes al sud del sistema Ibèric i a la Comunitat Valenciana.





Pel que fa a les Canàries, l'AEMET pronostica cels ennuvolats o amb intervals que seran més abundants al nord de les illes i sense canvis significatius en les temperatures.





Així mateix, l'AEMET no descarta que aquest 24 de maig les precipitacions puguin ser de neu als Pirineus al final del dia a partir de 1.600 a 1.800 metres . Les temperatures diürnes tindran un acusat descens gairebé generalitzat, que podrà ser notable a gran part del nord i aquest peninsulars.





El vent de tramuntana fort bufarà a l'Empordà i el cerç a la vall de l'Ebre ; de ponent amb intervals de fort arribarà a l'Estret i Alborán; del nord i nord-est a l'àrea mediterrània, amb intervals forts, mentre que a les Canàries bufaran els alisis.