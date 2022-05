El president del Govern, Pedro Sánchez , es reunirà aquest dimarts al Fòrum Econòmic Mundial, que se celebra a la ciutat suïssa de Davos amb els principals dirigents d' Intel, Qualcomm, Micron i Cisco , grans empreses del sector dels microxips i semiconductors per atraure inversions a Espanya en aquest àmbit. El president ha iniciat el viatge dilluns al migdia i tornarà a Espanya dimecres al matí.





En arribar, Sánchez ha assistit a un sopar privat organitzat pel CEO d'Intel, Pat Gelsinger, amb qui també té previst reunir-se de forma bilateral dimarts a primera hora. Posteriorment es produiran les trobades amb la resta d'empresaris: Amb el CEO de Micron Technology, Szanjay Mehrotra; el de Qualcomm, Cristiano Amon i ja a la tarda amb el CEO de Cisco, Chuck Robbins.





Pedro Sánchez @ep





Aquestes trobades tenen l'objectiu d'atreure capacitat de disseny i de producció de microxips, segons ha informat Moncloa, ja que el Govern aprovarà aquest mateix dimarts al Consell de Ministres --que presidirà la vicepresidenta primera Nadia Calviño-- un Perteix de semiconductors i microxips de 11.000 milions d'euros d'inversió pública amb càrrec als fons europeus de recuperació.





A més d'aquestes reunions bilaterals, Sánchez també participarà, dimarts a última hora, en una recepció organitzada per Qualcomm en què exercirà de convidat especial i oferirà unes paraules davant els 50 CEOS de les principals empreses tecnològiques del món.





Des de Moncloa van assenyalar que Espanya oferirà com a atractiu per atraure aquestes inversions, un projecte de recursos sostingut en el temps i la fortalesa de país , alhora que indiquen que Davos és la millor plataforma per presentar aquest projecte a les grans empreses, que busquen deslocalització des d'Àsia per tenir més seguretat de subministrament.





Tot i això, adverteixen que aquest tipus d'inversions no es produeixen de forma immediata, requereixen llargues negociacions i per tant les previsions del Govern no passen per anunciar una gran inversió immediatament després d'aquestes reunions. L'objectiu és obrir la porta a aquesta possibilitat i continuar negociant els propers mesos.





Entremig, Sánchez oferirà un discurs --dimarts a les 10 del matí-- en què exposarà la seva visió de la situació econòmica mundial, a més de les perspectives i oportunitats que ofereix Espanya . Immediatament després, mantindrà una trobada amb representants de les empreses espanyoles que acudeixen a Davos.





ARCELOR I SINGAPUR





El cap de l'Executiu també es reunirà amb Dilham Pillay, CEO de Temasek, el fons sobirà de Singapur, que ha mostrat el seu interès d'invertir a Espanya, segons fonts de Moncloa. El Govern intentarà que aquestes inversions vagin dirigides a sectors que consideren prioritaris com la transició ecològica, la transformació digital i l'autonomia industrial.





A més, es produirà una trobada amb el dirigent d'Arcelor Mittal, Lakshmi N. Mittal, en què discutiran sobre inversions pendents a Espanya. L'empresa compta amb diverses plantes en territori nacional i estan pendents d'emprendre un procés de descarbonització.





L'Executiu busca que la companyia inverteixi en aquesta transició i ha assenyalat que estan en curs les converses per saber quin acompanyament necessiten per mantenir les plantes a Espanya i si és possible expandir la seva producció al país.





REUNIONS AMB SUÏSSA I RUANDA





D'altra banda, respecte a les reunions amb líders internacionals, Sánchez mantindrà trobades amb el president de Suïssa, Ignazio Cassis , -l'amfitrió de l'esdeveniment- i amb el president de Rwanda, Paul Kagame.





L'elecció de Rwanda, segons fonts del Govern, respon que és un líder africà amb capacitat d'influència al continent i que s'ha mostrat a favor d'Ucraïna a les resolucions de les Nacions Unides. Al Govern assumeixen que al llarg del fòrum hi haurà molta activitat relacionada amb la guerra i intenten conèixer la percepció que hi ha en altres regions sal respecte per no perdre la narrativa de la guerra.





Al llarg de la jornada, el president també buscarà tenir una trobada informal amb la primera ministra de Moldàvia , Natalia Gavrilita , per recuperar el viatge que tenia programat a finals d'abril i que finalment va cancel·lar per poder acudir al Congrés dels Diputats a la votació del pla contra les conseqüències de la guerra.





El president assistirà també a un esmorzar de treball sota el títol treball 'Restaurant la pau i l'ordre', participarà al panell 'Energia, Seguretat i el Pacte Verd Europeu' i es reunirà amb el president del Fòrum Econòmic Mundial, Klaus Schwab.





A més, inaugurarà un sopar sobre el paper global d'Europa amb el primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis i la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde.