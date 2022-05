Fitxer - Un usuari utilitza la T-Mobilitat - ATM - Arxiu





La T-Mobilitat ha incorporat la T-Casual d´una zona als 36 municipis que formen part de l´Àrea Metropolitana de Barcelona, segons un comunicat de l´Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona aquest dimarts.





La T-Casual és el "títol més demandat del sistema tarifari integrat" , i també s'ha integrat la T-Familiar, que permet vuit viatges en 30 dies.





Els usuaris donats d'alta al sistema podran incorporar la T-Casual a través de les màquines d'autovenda o de les aplicacions del sistema.





El Govern preveu que la integració de tot el sistema de transport públic català estigui finalitzada "a finals del 2024" a través de la T-Mobilitat , segons ha explicat aquest dilluns el secretari general de Vicepresidència de la Generalitat, Ricard Font.





D'altra banda, el Govern va licitar divendres passat un contracte per valor de 21,6 milions d'euros per comprar el maquinari necessari per poder fer servir la T-Mobilitat a tot Catalunya.