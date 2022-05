El nen de 14 anys apunyalat ahir a la tarda al sortir de classe en un carrer del madrileny Puente de Vallecas segueix aquest matí hospitalitzat greu però estable, després d'haver estat operat i sedat, han informat fonts de la investigació.





Per part seva, és la Brigada d'Informació, especialitzada en temes de bandes juvenils violentes, l'encarregada de la investigació del succés. Els agents estan esbrinant si hi ha imatges i ja ha parlat amb alguns testimonis, que asseguren que el menor va ser apunyalat per quatre o cinc joves que anaven amb les cares tapades. Per tant, creuen que podria estar esperant-lo.





POLICIA NACIONAL





Els fets van passar cap a les 15.30 hores d'aquest dilluns al carrer Puerto de Pajares, davant d'un petit establiment comercial xinès, al qual hauria anat a comprar alguna cosa, i molt a prop del col·legi concertat Centre Cultural Salmantino on cursa els seus estudis .





Després dels fets, els autors van fugir a la carrera mentre la víctima es va refugiar al col·legi, situat al número 6 del carrer . Els primers a arribar van ser agents nacionals, que van col·locar un apòsit hemostàtic al gluti del xaval per tallar l'hemorràgia.





Després va ser assistit per sanitaris del Samur-Protecció Civil, que han comprovat que encara tenia l'arma blanca a la base del coll, i per això li han procedit a immobilitzar-la perquè no augmentés la ferida i no li produís danys vasculars.





En fer-li un TAC, els metges van comprovar que el full del ganivet s'havia quedat a la part pectoral dreta. La ferida era penetrant i no tenia afectació respiratòria. Amb el ganivet immobilitzat, el van traslladar custodiat per la Policia Nacional a l'Àrea Infantil de l'Hospital Gregorio Marañón, on va ingressar en estat greu però estable. No es tem per la vida.





El ferit és espanyol, nascut el 2007, han detallat fonts policials. El seu pare és d'origen llatinoamericà . De moment estan obertes diverses hipòtesis. El col·legi va evitar la sortida dels alumnes de classe per evitar que presenciessin l'escena, mentre ja demana un reforç policial per evitar nous atacs.