Els Mossos d'Esquadra han citat a declarar familiars de les dues germanes pakistaneses residents a Terrassa (Barcelona) assassinades al seu país d'origen per determinar-ne el grau de col·laboració en el viatge.





Fonts pròximes al cas han explicat aquest dimarts que la policia catalana està investigant els fets i han detallat el seu interès a determinar si les van obligar a viatjar-hi o si les van convèncer.





Presumptament els sogres de les dones, residents al Pakistan, les van assassinar per exigir el divorci després d'un matrimoni forçat fa un any, i la policia del Panjab ha detingut sis persones per aquests fets, segons ha informat el cos policial en un tuit.