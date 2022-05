Enrique García Castaño @ep





El tribunal que jutja el comissari jubilat José Manuel Villarejo pels seus negocis privats ha suspès el judici per a l'excap de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO) de la Policia Nacional Enrique García Castaño, també acusat en aquesta vista oral, a causa de l'ictus que va patir el 1 de maig passat.





La presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, ha explicat a l'inici de la sessió d'aquest dimarts que el metge forense de l'Audiència Nacional que ha examinat García Castaño ha manifestat en un informe que “almenys en un termini de sis mesos no podrà valorar el seu estat de salut ni com se'n resol l'evolució".





"De manera que, atesa la malaltia que pateix, el tribunal acorda que se suspengui respecte a ell", ha anunciat Murillo, que el dia anterior ja va avançar que "possiblement" adoptarien aquesta decisió sobre García Castaño.





El tribunal va accedir a la sessió del 9 de maig que un metge forense de l'AN examinés el també comissari jubilat al centre mèdic on està ingressat per determinar si el seu estat de salut actual li permet romandre com a acusat en aquest judici.





El seu advocat, Aitor Martínez, va informar llavors que el cap de la UCAO havia patit un ictus, advertint al mateix temps que encara no se sap si "quedarà incapacitat en el sentit de ser una persona inimputable", per la qual cosa va reclamar l'examen mèdic de l'AN.





La Fiscalia Anticorrupció demana que l'antic responsable de la Unitat Central de Suport Operatiu sigui condemnat a 87 anys de presó per les peces 'Iron' i 'Land' per suposadament donar a Villarejo dades de bases policials per a les seves investigacions privades.





García Castaño és un dels més de trenta acusats que s'asseuen a la banqueta en aquest primer judici de 'Tándem', on es jutgen les peces 'Iron', 'Land' i 'Pintor' de la macrocausa sobre els negocis privats de Villarejo , per a qui el Ministeri Públic demana 109 anys de presó.