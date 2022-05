FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) la difusió d'un vídeo en què les nenes de 12 i 13 anys violades el 16 de maig passat al municipi valencià de Burjassot parlen amb una amiga, també menor.





Cinc presumptes autors, d'edats compreses entre els 15 i els 17 anys, van ser detinguts i posats posteriorment en llibertat vigilada i amb ordres d'allunyament. La Fiscalia ha recorregut la decisió de la jutgessa de no decretar-ne l'internament de quatre en règim tancat, tal com va sol·licitar dijous passat.





Cristina Seguí @ep





El vídeo, tret del compte d'Instagram d'una de les menors, va ser publicat divendres per la cofundadora de Vox Cristina Seguí al compte de Twitter i el canal de Telegram. S'hi esmenta el nom d'una i el primer cognom d'una altra, apareix el nom d'usuari a Instagram d'una de les víctimes i durant un moment es poden veure les cares de dues de les nenes que conversen. Aquell mateix dia, a la nit, el canal de YouTube de Javier Negre, Estat d'Alarma TV, va emetre el vídeo i va difuminar les imatges.





Als seus tuits, Seguí va assegurar que les dues nenes tenen "15 i 16 anys" i que havien mantingut "sexe consentit amb altres menors per denunciar-los falsament per violació i sortir així a la televisió". Durant el programa d'Estat d'Alarma TV, Negre va afirmar que estaven "fabricant una prova falsa" i que mereixien que els seus pares els peguessin "una hòstia". No obstant, al vídeo les menors no fan més que comentar que les denúncies estan tenint repercussió a la televisió, que creuen que el cas arribarà a judici i que una declararà com a testimoni.





Què diu la legislació





El reglament general de protecció de dades de la Unió Europea exigeix a l'article 6 que perquè el tractament de dades personals pugui ser lícit, hi ha d'haver consentiment de l'afectat. Encara que en aquest cas és obvi que les nenes no han autoritzat els denunciats a publicar el vídeo, FACUA recorda que encara que ho haguessin fet, també s'estaria produint una vulneració de la normativa. I és que la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals estableix a l'article 7 que un nen menor de 14 anys ni tan sols està facultat per autoritzar el tractament de les seves dades.





Les irregularitats també s'agreugen en tractar-se de dades relacionades amb agressions sexuals. I és que l'esmentat reglament europeu estableix a l'article 9, relatiu al tractament de categories especials de dades personals, la prohibició del tractament de dades relatives a la "vida sexual" d'una persona.





En aquest sentit, les infraccions que afecten els dos articles del reglament es poden sancionar amb multes administratius de fins a 20 milions d'euros.





L'AEPD ja investiga Seguí en un altre expedient





Protecció de Dades ja investiga Seguí i altres persones en un altre expedient obert després d'una denúncia de FACUA per difondre a finals del 2019 àudios d'una nena víctima el que el TSJCyL va considerar abusos sexuals per part d'exjugadors de l'Arandina Club de Fúbol -la Fiscalia ha recorregut al Suprem en entendre que es va tractar d'agressió sexual.





L'AEPD va sancionar el maig del 2019 amb 150.000 euros el militar de La Manada , Alfonso Jesús Cabezuelo, per l'enregistrament i la posterior difusió d'un vídeo de la víctima.





FACUA posa a disposició de les famílies els certificats digitals dels missatges de Twitter i Telegram de Seguí i el vídeo de YouTube d'Estat d'Alarma TV, per si pretenen denunciar els fets als tribunals.