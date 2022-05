Ernest Maragall @ep





ERC a Barcelona proclamarà aquest dissabte el seu actual líder a l'Ajuntament, Ernest Maragall , com a candidat a l'Alcaldia de la capital catalana per a les eleccions municipals del 2023 en un acte al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.





En un comunicat, la formació ha explicat que l'acte dissabte tancarà el procés de primàries per escollir al capdavant de llista per Barcelona, que comptarà amb la intervenció del president d'ERC, Oriol Junqueras.





Ernest Maragall, que actualment presideix el grup municipal dels republicans a l'Ajuntament de Barcelona, ha estat l'únic candidat que ha presentat els avals necessaris durant el procés de primàries.





També intervindran a l'acte, que començarà a les 12 hores, els consellers de la Generalitat, Joan Ignasi Elena i Teresa Jordà; els diputats al Parlament de Catalunya Najat Driouech i Pau Morales; l?eurodiputada Diana Riba, il?alcaldessa de Sant Cugat (Barcelona), Mireia Ingla.





D'aquesta manera, ERC anunciarà el seu candidat per Barcelona en els propers comicis municipals , després que l'alcaldessa Ada Colau comuniqués dijous passat que es presentarà com a candidata de Bcomú per optar al que seria el tercer i "últim mandat", segons ella.