Lleida serà, dijous, etapa de la cursa motard PUNTAPUNTA que portarà 800 motos i uns 900 participants a la ciutat en una activitat de caire lúdic i no competitiu.





Aquesta activitat que ha estat captada i gestionada des del Lleida Convention Bureau de Turisme de Lleida, provocarà que, en un dia laborable, hi hagi gairebé la plena ocupació hotelera a la ciutat, i en parallel, es generarà una clara dinamització per a la restauració i els espais d’oci.





Dijous 26, a partir de les 18 h, les motos començaran a arribar a Lleida camí de la plaça de la Sardana, a la Seu Vella, on quedaran estacionades.





La cursa PUNTAPUNTA discorre a través de diferents etapes que es desplacen, tradicionalment, d’est a oest de l’Estat espanyol. Aquest any, l’acció s’inicia a la localitat de Roses, on agafen aigua del mar Mediterrani i la porten al Mar Cantàbric, a San Sebastián. Per a l’etapa de Lleida, les motos accediran a la Seu, dijous, via Auditori, pel carrer Ronda de la Seu Vella i divendres marxaran pel carrer Darrere de Sant Martí, via Prat de la Riba.





El Lleida Convention Bureau (LCB) de Turisme de Lleida, és una oficina centralitzada de comercialització i promoció de la ciutat en l’àmbit de l’organització d’esdeveniments. Des del LCB es canalitza i unifica l’oferta de turisme de negocis a Lleida per tal de poder oferir-lo de forma clara i definida.