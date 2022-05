Tram afectat - Aj. de Tarragona





Amb motiu de les obres que s’estan duent a terme al pàrquing Catalunya, de substitució de les reixes de ventilació, en els propers dies la circulació a l’avinguda Catalunya de Tarragona es veurà afectada.





En una primera fase el dijous 26, divendres 27 i dissabte 28 de maig, la circulació de l’avinguda, entre els carrers Rovira i Virgili i Maria Cristina en direcció portal del Roser, patirà alguna incidència i talls de trànsit puntuals. Per tant es recomana, en la mesura de les seves possibilitats, no utilitzar els vehicles particulars, així com respectar les senyalitzacions i les indicacions dels agents encarregats de la vigilància del trànsit.





En un segon terme, el dijous 2 de juny, divendres 3 i dissabte 4, la mateixa afectació es produirà en sentit contrari, és a dir, en direcció al Campus Catalunya de la URV.