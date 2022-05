Desinformació, misogínia i drets humans

El poder de la desinformació és sòlid i real. D'acord amb Reuters Institute for the Study of Journalism, globalment, el 56% dels ciutadans es consideren preocupats sobre la dificultat per distingir les notícies reals de les falses a internet, i aquest percentatge augmenta notablement a aquells països on l'ús dels mitjans socials és alt i les fonts d'informació tradicionals estan menys esteses, i també a aquells molt polaritzats políticament.





Dins l'ús actual de la informació per fer mal o manipular a través de mitjans digitals, hi ha un camp que apunta en exclusiva a les dones. La denominada desinformació de gènere és la difusió d'informació enganyosa o imprecisa per perjudicar la reputació de dones que han destacat al camp de la política, dels mitjans de comunicació o de qualsevol altre lloc de l'esfera pública, traçant una narrativa basada en la misogínia i en els estereotips de gènere. D'una banda, persegueix alterar la percepció pública sobre la persona en qüestió –generalment amb finalitats polítiques a curt termini– i, de l'altra, desincentivar l'aspiració de les dones d'accedir a llocs de lideratge i responsabilitat dins la societat.





8-M a Barcelona @ep





La quantitat d'atacs contra dones al món de la política a través de la desinformació és desproporcionada, comparada amb el volum dels que es dirigeixen cap a figures públiques masculines. L'objectiu obertament sexista d'aquestes accions és presentar els càrrecs públics femenins com a poc fiables, sense la intel·ligència necessària per assumir la responsabilitat que reben, o massa emocionals o libidinoses per ocupar llocs rellevants. Un estudi dut a terme amb la intel·ligència artificial de l'empresa Marvelous AI a les eleccions primàries prèvies a la campanya presidencial del 2020 als EUA va concloure que els comptes en mitjans socials de menor credibilitat –incloent-hi bots i trolls– es van acarnissar amb atacs a les candidates del Partit Demòcrata en una taxa molt més elevada que amb els seus col·legues masculins, i, a més, es tractava d'escomeses més concentrades a la persona que a les idees polítiques. Per exemple, la narrativa al voltant de l'actual vicepresidenta del país, Kamala Harris, girava al voltant dels seus antecedents penals, ja que la seva carrera professional havia estat propulsada gràcies als favors d'homes poderosos.





Expulsar la dona de la sorra política és un primer pas dins una estratègia molt més ambiciosa que tendeix a erosionar el sistema democràtic i els drets humans. De fet, la desinformació de gènere és una de les armes preferides de la que ha estat denominada “nova onada de líders autoritaris” que recorre el món, i en què estarien incloses figures com les de Vladimir Putin a Rússia, Rodrigo Duterte a Filipines , Viktor Orban a Hongria, o Recep Tayyip Erdogan a Turquia, entre altres. Tots tenen en comú una política antiliberal oberta, l'atac indiscriminat a la dona en la política i l'oposició frontal al feminisme.





En darrera instància, els règims autoritaris, en minar els drets de les dones, conspiren per acabar amb els drets individuals de tota la societat. Pel Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, “la corrosió dels drets humans de la dona és la prova de foc per al nivell de drets humans de tota la societat”.