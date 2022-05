Tren de Renfe @ep





Cap a les 08.30 hores d'aquest dimarts, una avaria mecànica d'un tren ha provocat que un dels eixos s'enfrontaran (fre contra la roda i tots dos elements són ferro), cosa que ha provocat fum, segons ha informat Renfe. El tren ha estat detingut a la població de Llinars perquè els passatgers fossin traslladats a un altre tren.



No hi ha hagut cap afectació personal als viatgers, ja que en detectar-se el fum s'ha estacionat el tren a Llinars i s'ha transbordat els passatgers.







Des de Renfe han insistit que "no hi ha hagut perill per als passatgers en cap moment", la companyia ha lamentat les molèsties i ha demanat disculpes als passatgers per les molèsties que ha causat aquesta avaria.