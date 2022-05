L'Audiència Provincial de Madrid ha ordenat al jutge a càrrec de l'anomenat ' cas Neurona ' que ampliï l'informe pericial que va encarregar sobre el cost dels serveis prestats per la consultora a Podem en el marc de la campanya per a les eleccions generals d'abril de 2019 .





En concret, els magistrats de la Secció 30 de l'Audiència Provincial han considerat pertinent que s'incloguin 134 arxius més en l'anàlisi que haurà de dur a terme el perit a càrrec de la redacció de l'informe.





Arxiu - L'exlíder d'Unidas Podemos, Pablo Iglesias, després de conèixer-se els resultats de les eleccions generals d'abril de 2019. - Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu





Així s'ha pronunciat en una interlocutòria de 18 de maig, en què estima parcialment el recurs que va presentar Podemos contra la resolució del titular del Jutjat d'Instrucció Número 42 de Madrid per la qual el gener passat es va encarregar la redacció de l'informe pericial.





Cal recordar que el 26 d'abril el jutge del 'cas Neurona' va ordenar buscar un nou pèrit --davant la negativa del designat anteriorment-- per determinar quant van costar els treballs que la consultora va realitzar per a la formació llavors liderada per Pablo Iglesias.





El magistrat Juan José Escalonilla va acordar que el pèrit havia de redactar un informe en què es valori la totalitat dels serveis prestats pels treballadors contractats per Neurona Consulting: els 48 vídeos realitzats amb el treball estratègic de segmentació previ, els 48 dissenys gràfics realitzats per Waldemar Aguado Butanda i les cinc imatges elaborades per Vicente León Camú Astudillo, així com la cobertura de set actes electorals.





Podem va recórrer la decisió del jutge i va insistir que els treballs de Neurona no es tractaven "únicament de 48 vídeos, 48 dissenys més cinc més, i set actes electorals" . Així, van assegurar que va ser un servei global a totes les àrees, per la qual cosa es deixava fora de la perícia no només múltiples serveis sinó a més tot l'assessorament i consultoria que no té suport pròpiament físic.





POSSIBLE DELICTE ELECTORAL





Encara que des de la formació 'morada' han considerat impertinent l'encàrrec, l'Audiència de Madrid ha defensat que la pericial ordenada pel jutge és "necessària i s'ajusta a fi d'aquesta investigació". En aquest sentit, ha precisat que l'informe "no té cap altra finalitat que comprovar o descartar la possibilitat que el partit polític Podem hagi pogut incórrer en un possible delicte electoral".





Així, a 43 folis ha explicat que la comissió del delicte electoral "també cap quan els fons electorals són utilitzats per al pagament d'una despesa electoral per un preu més gran al seu cost real amb la finalitat de distreure part del numerari existent en els comptes electorals a un fi diferent del servei que s'atribueix, i aquesta distracció s'oculta mitjançant la fixació d'un preu excessiu, no real i no concordi amb els serveis realment prestats».





En el marc de la interlocutòria, l'Audiència de Madrid ha indicat que en el contracte de 363.000 euros signat per Neurona i Podem “l'import estipulat resulta certament imprecís perquè es pacta com a preu global per a tots i cadascun dels serveis en no desglossar per partides serveis i el corresponent cost".





A més, ha advertit que “la factura aportada per Neurona (...) ni tan sols compleix amb els requisits ” del Reial decret 1619/2012 pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.





A parer seu, "no resulta admissible quan de la disposició de fons públics es tracta" que Podem no li exigís a Neurona una altra factura "detallada dels serveis prestats amb els seus corresponents imports".





SENSE ESPERAR MÈXIC





Després de donar suport a la decisió del magistrat d'encarregar l'informe pericial, la Secció 30 ha estimat parcialment el recurs del partit i ha ordenat que s'ampliï l'anàlisi i s'incloguin 134 arxius més.





Al fil, els magistrats han indicat que una vegada preses les declaracions testificals via comissió rogatòria a Mèxic les parts podrien sol·licitar una ampliació o aclariment de la pericial, perquè --segons el seu parer-- esperar que tinguin lloc els interrogatoris per redactar l'informe "comportaria una dilació de la instrucció ja de per si mateix incompatible" amb el que estableix la llei.