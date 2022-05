Arxiu - El president executiu de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, al FT-ETNO Summit 2020 - TELEFÒNICA - Arxiu





El president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete , ha reivindicat el paper crucial del sector de les telecomunicacions durant la seva intervenció al Fòrum Econòmic de Davos assegurant que "les transicions verdes i digitals van de la mà" i que, per tant, "sense digitalització no hi ha transició verda".





Álvarez-Pallete ha prosseguit destacant que el sector de les telecomunicacions té el poder de transformar altres indústries perquè avancin en l'eficiència energètica, i per això "sempre" ha estat part de la solució. Així, ha afirmat que la indústria 'telco' té el potencial d'ajudar altres sectors a reduir deu vegades més les emissions de gasos d'efecte hivernacle.





Precisament per aquesta contribució, ha assenyalat que també "resulta fonamental" que les infraestructures de telecomunicacions siguin reconegudes com a inversions sostenibles per tots els grups d'interès i estiguin representades de manera adequada a la taxonomia europea d'activitats sostenibles.





Per progressar en aquest procés, Álvarez-Pallete ha demanat "mecanismes polítics i regulatoris forts per continuar desenvolupant plans de descarbonització basats en la digitalització" perquè ha defensat que és una "responsabilitat col·lectiva" estendre els beneficis de la digitalització a tots els sectors i, en particular, a les pimes, per accelerar l'efecte multiplicador de la tecnologia per descarbonitzar l'economia.





El president de Telefónica també ha defensat que "les infraestructures intel·ligents són l´espina dorsal de la transició verda, un factor de canvi per aconseguir una economia d´emissions netes zero" , ja que les tecnologies i els serveis digitals tenen capacitat per reduir les emissions mundials entre un 15% i un 35% per al 2030.





"A Telefónica estem predicant amb l'exemple. Tenim una llarga trajectòria descarbonitzant les nostres pròpies operacions i la nostra cadena de valor i desenvolupant tecnologies intel·ligents. Ens situem com una de les empreses líders en sostenibilitat i com un referent en la gestió mediambiental, formant part de la 'Llista A' de Carbon Disclosure Project (CDP) des de fa vuit anys", ha destacat.