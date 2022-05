Barcelona no “guanya vida” amb les decisions de Colau al Mando.





Prossegueixen les investigacions al jutjat d'Instrucció número 5 de Badalona sobre la incineradora de Sant Adrià de Besòs després d'una denúncia presentada a finals de març per la Fiscalia i que va ser admesa a tràmit.









La causa ha estat oberta després de la iniciativa del fiscal, que va denunciar la presumpta comissió d?un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient en relació amb el funcionament d?aquesta incineradora, que gestiona l?empresa pública Tersa.





Les indagacions que realitza en aquests moments el jutjat de Badalona indaguen sobre com és el funcionament de la incineradora i per això el jutge ha sol·licitat diversa documentació que s'espera no estigui disponible abans de 4 o 5 setmanes i que s'entén servirà per fer avançar les diligències de recerca.





EMISSIONS CONTAMINANTS QUE POSEN A “GREU RISC” LA SALUT PÚBLICA





La denúncia de la Fiscalia que està estudiant el jutjat de Badalona es va presentar el març passat després d'una altra denúncia que el 2018 va formular la coordinadora veïnal Airenet , que sostenia que la incineradora estava funcionant de manera irregular. Aquesta entitat veïnal representa associacions i entitats dels municipis de Badalona , Sant Adrià del Besòs i Badalona .









La iniciativa del Ministeri Públic assenyalava com a possibles responsables del delicte contra els recursos naturals i el medi ambient que s?hauria comès al president de Tersa i regidor d?Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona, Eloi Badia , i al cap d?explotació de l?empresa.









El fiscal assenyalava en el seu escrit davant del jutjat que el "mal funcionament" de la incineradora, d'acord amb "informes publicats a revistes científiques", estaria generant "uns nivells d'emissió de contaminants, especialment dioxines i furans, molt elevats, cosa que suposava un greu risc per al medi ambient i la salut de les persones” que habiten a les proximitats de la planta.





La planta objecte de la denúncia és el 41% propietat de l'Ajuntament de Barcelona i el 59% de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.