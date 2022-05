El Tribunal Suprem (TS) ha corregit aquest dimarts la seva decisió inicial de rebutjar els recursos presentats contra els indults del 'procés', perquè va considerar que els recurrents --entre ells PP, Vox i Ciutadans-- no estaven facultats per emprendre aquesta acció judicial per no tenir un interès legítim, i ha decidit admetre'ls ara a tràmit, cosa que implica que els estudiarà per pronunciar-se sobre el fons de l'assumpte.





Tribunal Suprem @ep





La Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TS ha acordat per una majoria de tres vots davant dos estimar els recursos de reposició interposats contra les actuacions pels quals la mateixa secció va inadmetre els recursos contenciós administratius presentats contra els Reials Decrets pels quals van ser indultats nou dels condemnats a la causa del 'procés'.





La Sala Tercera ha estimat tots els recursos excepte l'interposat per l'entitat Pro Patrimonium Sijena i Jerusalem, que es rebutja per unanimitat, segons ha informat l'alt tribunal.





Amb tot, el TS ordena la continuació dels procediments i posposa al tràmit de sentència el pronunciament sobre la manca de legitimació dels recurrents plantejada per l'Advocacia de l'Estat a tots els recursos.





D'aquesta manera, la Secció Cinquena esmena la decisió que va adoptar el mes de gener passat quan, per tres vots contra dos, va rebutjar els set recursos presentats contra els indults concedits als líders independentistes que van ser condemnats per la Sala Penal del TS per el referèndum il·legal de l'1-O, en apreciar manca de legitimació en tots ells.





Aleshores, els magistrats van assenyalar respecte als partits polítics que és "aclaparadora" la jurisprudència que declara que "no concorre amb caràcter general" la seva legitimació activa, excepte en aquelles actuacions "que afectin l'esfera dels seus drets i interessos legítims", entenent que aquest no era el cas.





Tot i aquesta negativa, els recurrents van insistir impugnant també en reposició, uns recursos que són els que ara ha contestat la Secció Cinquena però amb un resultat diferent.





CANVIS A LA SECCIÓ CINQUENA





Es dóna la circumstància que els cinc magistrats que componen aquesta secció de la Sala Tercera han canviat en aquest temps. Dos dels tres jutges que van votar per rebutjar els recursos --Segon Ménendez i Ángeles Huet-- han passat a altres seccions, mentre que els dos que van advocar per admetre'ls, Fernando Román i Wenceslao Olea, s'han mantingut.





Les fonts jurídiques consultades per Europa Press subratllen que l'alteració de la composició de la Secció Cinquena es deu a una qüestió prefixada que té a veure amb el funcionament habitual de la Sala Tercera, i aclareix que no obeeix a cap canvi ad hoc.





L'admissió a tràmit que s'ha acordat aquest dimarts suposa que la Sala Contenciosa Administrativa haurà d'estudiar el fons de l'assumpte, si bé les mateixes fonts apunten que és possible que al final d'aquest procés s'arribe a la mateixa conclusió sobre la manca de legitimació.