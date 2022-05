El vicesecretari general de Ciutadans, Edmundo Bal , considera que els polítics indultats pel Govern després de la seva participació en el procés independentista català, estan "un minut més a prop de tornar a la presó" perquè confia que el Tribunal Suprem acabi anul·lant la mesura de gràcia que els va concedir el Govern de coalició.





Edmundo Bal @ep





" És una primera gran victòria ", ha assenyalat sobre la decisió del Suprem que, al contrari del que va decidir el mes de gener passat, ara ha acceptat els recursos plantejats entre altres pel PP, Vox i Ciutadans, i revisarà aquests indults.





En declaracions al Congrés, Bal s'ha congratulat perquè, segons ell, això suposa estar "un pas més a prop" que s'anul·lin aquests indults, des del seu punt de vista, "injustament aconseguits".





Segons ha recordat, el de Ciutadans és l'únic dels recursos admesos i ha tràmit que planteja en la seva argumentació jurídica que la seva concessió no es pot sustentar en la suposada "utilitat pública" de la mesura de gràcia.





En opinió de Bal, aquesta causa, prevista a la llei de l'indult del 1870, no es pot argumentar per concedir un indult des de l'entrada en vigor de la Constitució. De fet, ha apuntat, aquesta és l'únic cop en aquesta etapa democràtica que s'aprova un indult justificant-ho per la seva "utilitat pública", quan, segons el seu argument, només poden ser atorgats per raons de "justícia i equitat".