Arxiu - Una dona al passeig marítim de Barcelona, on la borrasca 'Gloria' ha deixat fortes pluges, a 21 de gener de 2020. - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu





Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimarts l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions (Inuncat) per les pluges intenses previstes durant tot el dia a qualsevol punt de Catalunya.





Segons un comunicat del Govern d'aquest dimarts, hi ha més probabilitat que les precipitacions descarreguin a les zones de la meitat est i del terç sud de Catalunya.





Les pluges podran superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i anar acompanyades de tempestes, calamarsa i pedra, per això Protecció Civil ha recomanat a la ciutadania molta precaució en la mobilitat així com en les activitats a l'aire lliure.





Aconsellen evitar aparcar el vehicle a torrents o punts subterranis inundables, i no creuar mai rius o torrents si baixen amb molta aigua.





Tots els municipis afectats han estat avisats i se'ls ha demanat el tancament preventiu de tots els punts inundables.